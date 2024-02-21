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《長相思》檀健次新身分揭曉！穿厚底潮鞋變長腿男神　大量帥照驚喜曝光

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記者鮑璿安／綜合報導

大陸男星檀健次因演出《長相思》、《獵罪圖鑑》等戲劇，人氣水漲船高，而他最新代言也揭曉，義大利鞋履品牌HOGAN 宣佈他成為品牌代言人，同時曝光了他出鏡的2024 春夏系列廣告大片，腳踩新款H字鞋，完全是粉絲們心目中的長腿男神模樣！

▲▼ 檀健次 。（圖／品牌提供）

▲義大利鞋履品牌HOGAN 宣佈檀健次成為品牌代言人 。（圖／品牌提供）

▲▼ 檀健次 。（圖／品牌提供）

▲HOGAN 2024 春夏系列 H-Stripes 休閒鞋延續品牌標誌性 H 字元設計，搭配輕盈舒適的垂直凹槽厚底 。（圖／品牌提供）

▲▼ 檀健次 。（圖／品牌提供）

▲檀健次穿著H601系列運動鞋  。（圖／品牌提供）

HOGAN 攜手檀健次詮釋最新的春夏造型，帶來日常又精緻的風格，首先檀健次換上一身暗黑系飛行夾克，並以經典 H-Stripes 系列鞋款為全身的穿搭重點，而鞋款標誌性設計則是垂直凹槽厚底融合流線的H圖騰，創造流動時尚感。此外，檀健次如白馬王子般，穿著休閒的白色毛衣，呈現春夏時節的輕快氣息，曬出這雙H601系列運動鞋，隨著鏡頭拉遠流露姣好的身材比例，一舉一動電力超強。

▲▼ 檀健次 。（圖／品牌提供）

▲ 檀健次詮釋休閒風，糅合籃球運動設計的H630 系列鞋款。（圖／品牌提供）

最後一套造型則以糅合籃球運動設計的H630 系列鞋款為主打，檀健次詮釋起簡約內斂的翻領外套，呼應腳下的拼縫絨面皮革鞋款，也讓這身造型更加有記憶點。

▲CK。（圖／品牌提供）

▲Calvin Klein最新廣告的主角是柾國，取景於紐約市著名地標中央車站。（圖／品牌提供）

各大品牌接力曝光2024春季形象廣告，Calvin Klein則是請到代言人BTS 成員柾國（Jung Kook），取景於紐約市著名地標中央車站，在攝影師Mert Alas鏡頭下，彰顯簡潔率性的男神魅力，柾國此次身穿全新Calvin Klein Jeans系列，為大家示範標準的男友風造型，透過標誌性的90s直筒牛仔褲，剪裁幹練不失復古意涵，搭配上寬鬆Monogram T恤，以顯眼的CK印花為本次設計亮點。

關鍵字：

檀健次, HOGAN, 代言人, 春夏穿搭, 男星

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