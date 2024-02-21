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領域展開！山本耀司入門牌Ground Y聯名《咒術迴戰》劇情印花襯衫黑魂爆發

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記者鮑璿安／台北報導

日本設計師山本耀司（Yohji Yamamoto）旗下品牌Ground Y，以中性、無年齡限制的製衣理念為宗旨，最新驚喜帶來《咒術迴戰》x Ground Y 全新聯名系列，搭上動畫第二季《澀谷事變》的熱度，聯名更融入了「領域展開手勢」 為印花圖騰，打造一系列實穿而經典的長版襯衫、圓領T恤等單品。

▲▼ Ground Y 。（圖／品牌提供）

▲▼ Ground Y 。（圖／品牌提供）

▲Ground Y ×《咒術迴戰》全新聯名系列 。（圖／品牌提供）

▲▼ Ground Y 。（圖／品牌提供）

▲「領域展開手勢」作為標誌性的印花元素，透過 Yohji Yamamoto視角重新解讀 。（圖／品牌提供）

Ground Y被封為山本耀司的入門品牌，一脈相承的Yohji美學一眼即可辨別，去年Ground Y登台也為許多日系時髦人士提供了多元選擇。這次在台灣開賣的《咒術迴戰》x Ground Y 全新聯名系列，以《咒術迴戰》第二季《澀谷事變》動畫內容為發想，不難發現許多設計細節都觸動動畫迷，像是「領域展開手勢」作為標誌性的印花元素，透過 Yohji Yamamoto視角重新解讀，融合暗黑美學、解構設計語彙、不對稱剪裁等熟悉的創作手法，將雙方的自由靈魂徹底解放。

▲▼ Ground Y 。（圖／品牌提供）

▲▼ Ground Y 。（圖／品牌提供）

▲Ground Y 夢境圓領短袖上衣 。（圖／品牌提供）

▲▼ Ground Y 。（圖／品牌提供）

▲咒術迴戰刺繡長版襯衫 。（圖／品牌提供）

值得關注的單品包含咒術迴戰刺繡棒球外套、夢境圓領短袖上衣、印花長袖襯衫、拼布連帽外套等，皆為衣櫥內的實穿單品，勢必成為廣大暗黑控的心頭好。

▲聯名 。（圖／品牌提供）

▲聯名 。（圖／品牌提供）

▲聯名 。（圖／品牌提供）

▲Canada Goose 與 Medicom Toy 合作推出限量珍藏版 BE@RBRICK 公仔 。（圖／品牌提供）

同樣備受矚目的跨界合作，Canada Goose 宣布與 Medicom Toy 合作推出限量珍藏版 BE@RBRICK 公仔，作為2023 年底 BAPE 聯名服飾系列的延續作品，全新聯名公仔不僅手腳可轉動、背部更加入引人注目的雙品牌標誌，外觀以 BAPE 標誌性的ABC SNOW CAMO 迷彩灰棕色覆蓋，身穿與BAPE 聯名系列單品相呼應的客製化 Crofton 羽絨外套，搭配特製耳罩和機能拉鍊，可輕鬆穿脫羽絨衣超有趣。

關鍵字：

山本耀司, GroundY, 咒術迴戰, 聯名, 日本

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