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勞力士雄才偉略大獎致敬無名英雄　保育鬥士、淨水企業家發光發熱

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▲▼勞力士雄才偉略獎得主 。（圖／公關照）

▲安地諾斯生態協會的創辦人兼安地納行動的聯合創辦人康斯坦丁諾奧卡丘塔斯，致力於安地斯山脈高地的森林生態系統修復和保護計劃。（圖／勞力士提供，以下同）

記者陳雅韻／北京報導

勞力士（Rolex）1976年紀念世上首款防水腕錶—勞力士蠔式（Oyster）腕錶問世50周年，成立勞力士雄才偉略大獎（Rolex Awards for Enterprise）以實踐品牌發起的「保護地球・恒動不息」（Perpetual Planet Initiative）計劃，因獲得熱烈回響而從一次性慶祝活動改為二年一度的盛事，48年以來已表彰160位得主，並支持他們保護地球的行動。今公布2023年5位得主，肯定他們在環境保育、文化傳承、應用科技領域的傑出表現。

▲▼勞力士雄才偉略獎得主 。（圖／公關照）

▲康斯坦丁諾奧卡丘塔斯在秘魯基斯瓦拉尼附近的造林日，於當地社區在3小時內種植了約25,000棵樹。

祕魯籍康斯坦丁諾奧卡丘塔斯（CONSTANTINO AUCCA CHUTAS）

生物學家康斯坦丁諾奧卡丘塔斯致力於安地斯山脈高地的森林生態系統修復和保護計劃，他於2000年創立安地諾斯生態協會（Asociación Ecosistemas Andinos，簡稱ECOAN)，並於2018年協辦安地納行動（Acción Andina），至今已種植450萬棵樹木，與超過60個本土社區建立聯繫，已在秘魯及其他安地斯山脈高地國家山區設立16個保護區。獲得勞力士雄才偉略大獎後，品牌將支持他的保育行動，在5個國家種植 350 萬棵本土樹木，保護一萬公頃的安地斯山脈高地森林。

▲▼勞力士雄才偉略獎得主 。（圖／公關照）

▲貝絲高依姬為家鄉肯亞的淨水行動盡心力，設置從空氣中收集水源的太陽能製水器。

肯亞籍貝絲高依姬（BETH KOIGI）
生長在肯亞雨水豐沛之地的貝絲高依姬，直到東肯亞讀大學時才發現缺乏乾淨水源的嚴重性，進而在2017年創立馬吉克水源公司（Majik Water），設置從空氣中收集水源的太陽能製水器，目前已深入10個社區為多達3,000人提供乾淨水源。勞力士肯定她的貢獻，將助她裝設10個太陽能空氣製水系統， 為肯亞北部土卡納地區難民營及遠離水電網絡的社區帶來潔淨飲用水。

▲▼勞力士雄才偉略獎得主 。（圖／公關照）

▲貝絲高依姬在馬吉克水源公司的倉庫內，向團隊解釋空氣製水器的技術細節。

象牙海岸籍英薩干尼（INZA KONÉ）
象牙海岸首位靈長類動物學家英薩干尼，長期投入保育生物多樣性豐富的森林，同時保護瀕危的靈長類動物，2021年更成功促使塔諾埃-埃伊森林（Tanoé-Ehy Forest）成為社區管理的自然保護區，因而獲選為勞力士英雄才偉略大獎得主，得獎後品牌將持續支持他維護當地豐富多樣的生物，以及鼓勵當地居民發展永續的生計。

▲▼勞力士雄才偉略獎得主 。（圖／公關照）

▲象牙海岸瑞士科學研究中心主任英薩干尼，協助保育和研究瀕危靈長類動物。

▲▼勞力士雄才偉略獎得主 。（圖／公關照）

▲象牙海岸的塔諾埃埃伊森林，是世上25種瀕危靈長類動物之一的白腿疣猴在野外僅存的棲息地之一。

印尼籍丹妮卡莉亞汀尼費雪（DENICA RIADINI-FLESCH）
經濟學家出身的丹妮卡莉亞汀尼費雪，為確保印尼製衣女工獲得公平的生活工資，於2016年創立「從農場到衣櫥」的社會企業SukkhaCitta，從創辦工藝學校開始，讓製衣業女匠能習得技藝、商業知識並傳承原住民文化。她獲得勞力士雄才偉略大獎肯定後，將購買土地為新增的30位工匠建新樓、翻修蠟染學校，以及將再生農業的知識電子化，幫助更多偏遠地區的女性。

▲▼勞力士雄才偉略獎得主 。（圖／公關照）

▲經濟學家、同時是SukkhaCitta創辦人的丹妮卡莉亞汀尼費雪，擴展「從農場到衣櫥」的再生服裝供應鏈。

▲▼勞力士雄才偉略獎得主 。（圖／公關照）

▲一群印尼東爪哇女工匠正在清理和播種種子，為下一季的棉花作物做準備。

大陸籍劉少創
遙感專家劉少創是第一位獲得雄才偉略大獎的大陸科學家，他在研發大陸月球和火星探測器方面扮演重要角色，進而運用衛星追蹤蒙古戈壁沙漠地區的野生駱駝，自 2012 年 5 月為首隻野生駱駝配置追蹤器後，藉此了解此數量已不到1000隻、極度瀕危物種的習性，制定保護野生駱駝的計畫。品牌將支持他為駱駝安裝追蹤設備、收集生物樣本、採購疾病監測儀器等，助他建立兩個全新保護區。

▲▼勞力士雄才偉略獎得主 。（圖／公關照）

▲大陸遙感專家劉少創積極拯救亞洲最後的大型野生動物之一的野生駱駝。

▲▼勞力士雄才偉略獎得主 。（圖／公關照）

▲被國際自然保護聯盟（IUCN）列為極度瀕危物種的野生駱駝，數量已不到1000隻。

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關鍵字：

勞力士, Rolex

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