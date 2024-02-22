追到手就不珍惜星座男Top 3 ！第一名只愛自己　交往後忽冷忽熱超渣





▲「追到手就不珍惜」星座男Top 3 。（示意圖／翻攝自TVN IG）

記者鮑璿安／綜合報導

不少男生在追求另一半的時候都擺出一副完美姿態，用心專心讓人墜入愛河，不過真正在一起後卻出現反差，追到手之後立馬不珍惜，前後態度大轉變，以下就揭曉「追到手就不珍惜」星座男Top 3 ，要特別注意了。

Top 3 牡羊座

牡羊座特別喜歡具有挑戰性的事情，越是得不到就越想征服，而且剛開始追求時秉持著熱度，不論對方多冷淡都不厭其煩，直到在一起之後，新鮮感下降了，他們便會把注意力分散，放在工作或是其他重要的事情，其實不是不愛對方了，而是覺得兩個人關係已經足夠穩定，不需要每天陪在彼此身邊。

Top 2 水瓶座

水瓶座相當慢熱，同時喜歡有距離感的女生，他們非常看感覺，認為曖昧的時刻總是最美好的，一旦確認了彼此的關係，水瓶就會認為沒有什麼努力發展的可能性了，態度理所當然會轉變。而且水瓶愛自己勝過他人，只有當你也欲擒故縱的時候，他才會想起當年那個辛苦追求的過程。

Top 1 射手座

射手男是喜歡自由勝過一切的星座，他們非常不喜歡自己被控制的感覺，因此在追求另一半的時候，會暫時先把對方放在第一位，不過這不代表他就會聽對方的話，而且當時的承諾也是頭腦一熱才說出口的，忽冷忽熱讓人摸不著頭緒。當他們真正面對現實時，射手還是會斟酌什麼才是自己要的，一旦在一起之後兩人都被束縛，那麼射手男也會像死水一樣，失去原有的活力。