倫敦時裝周／台牌APUJAN火辣旗袍、超現實海盜帽誕生！《彼得潘》奇幻變裝

記者鮑璿安/綜合報導

台灣知名設計師品牌APUJAN於倫敦時裝周官方日程上發表2024秋冬系列,品牌創意總監詹朴將他喜愛的科幻風格融合入中西結合的服飾中,經典名著《彼得潘》給予他無限的想像空間,別具神秘感的中式旗袍被拆解改造,獻上驚喜不斷的夢幻時裝。

▲台灣設計師詹朴操刀2024全新秋冬系列「注視著你」登上倫敦時裝周 。(圖/品牌提供)

過去擅長透過影像來傳遞服裝故事的設計師詹朴,2024全新秋冬系列「注視著你」(Stars Just Look On Forever) 主題靈感來自經典名著《彼得潘》,結合品牌一貫豐富科幻的設計語彙,渲染上浪漫時裝的概念。劇情講述不願長大的彼得潘與終要回到現實世界的溫蒂,雙方產生的情感交錯,詹朴表示:「全新秋冬系列影片集結各種創作團隊的力量,將台灣製造的時裝和職人持續傳送到遙遠的另一端」。

▲詹朴擅長以東方廓形融合科幻概念 。(圖/品牌提供)

APUJAN持續將東方廓形的長版旗袍帶入更多元素,融入海盜船、綠色斗篷、仙子、鱷魚與時鐘、大笨鐘等童趣概念,開拓不同類型的刷毛針織洋裝與針織外套,結合品牌的拼圖針織緹花,花葉組成的海盜船帽及以海盜旗為構造的斗篷,花卉拼接而成的立體裝飾遮擋在胸前,打造出性感而夢幻的時裝,傳遞異想時空的浪漫訊息。

▲陳柏霖出發巴黎工作,機場造型來自peter wu2024春夏新品 。(圖/品牌提供)

近年來值得被關注的台灣設計不少,旅法台裔設計師peter 2017年在巴黎成立設計師品牌peter wu,擅長以標誌性的無性別設計融合自由廓形,打造內斂而自由的時髦品味,成為許多名人的愛牌。最近男星陳柏霖便身穿peter wu 2024春夏新品現身機場,詮釋Taffeta塔夫塔綢連肩袖寬鬆剪裁長版風衣,與同材質的直筒西裝褲疊搭,獨特絲絨材質在暗夜中產生光澤,也不忘對著鏡頭擺出帥氣姿勢,完全就是舒適又帥氣的旅行穿搭範本。

▲sunrise長版風衣。(圖/品牌提供)