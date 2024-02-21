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倫敦時裝周／台牌APUJAN火辣旗袍、超現實海盜帽誕生！《彼得潘》奇幻變裝

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記者鮑璿安／綜合報導

台灣知名設計師品牌APUJAN於倫敦時裝周官方日程上發表2024秋冬系列，品牌創意總監詹朴將他喜愛的科幻風格融合入中西結合的服飾中，經典名著《彼得潘》給予他無限的想像空間，別具神秘感的中式旗袍被拆解改造，獻上驚喜不斷的夢幻時裝。

▲▼ 詹朴 。（圖／品牌提供）

▲▼ 詹朴 。（圖／品牌提供）

▲台灣設計師詹朴操刀2024全新秋冬系列「注視著你」登上倫敦時裝周   。（圖／品牌提供）

過去擅長透過影像來傳遞服裝故事的設計師詹朴，2024全新秋冬系列「注視著你」(Stars Just Look On Forever) 主題靈感來自經典名著《彼得潘》，結合品牌一貫豐富科幻的設計語彙，渲染上浪漫時裝的概念。劇情講述不願長大的彼得潘與終要回到現實世界的溫蒂，雙方產生的情感交錯，詹朴表示：「全新秋冬系列影片集結各種創作團隊的力量，將台灣製造的時裝和職人持續傳送到遙遠的另一端」。

▲▼ 詹朴 。（圖／品牌提供）

▲▼ 詹朴 。（圖／品牌提供）

▲▼ 詹朴 。（圖／品牌提供）

▲詹朴擅長以東方廓形融合科幻概念   。（圖／品牌提供）

APUJAN持續將東方廓形的長版旗袍帶入更多元素，融入海盜船、綠色斗篷、仙子、鱷魚與時鐘、大笨鐘等童趣概念，開拓不同類型的刷毛針織洋裝與針織外套，結合品牌的拼圖針織緹花，花葉組成的海盜船帽及以海盜旗為構造的斗篷，花卉拼接而成的立體裝飾遮擋在胸前，打造出性感而夢幻的時裝，傳遞異想時空的浪漫訊息。

▲▼機場時尚 。（圖／品牌提供）

▲▼機場時尚 。（圖／品牌提供）

▲陳柏霖出發巴黎工作，機場造型來自peter wu2024春夏新品 。（圖／品牌提供）

近年來值得被關注的台灣設計不少，旅法台裔設計師peter 2017年在巴黎成立設計師品牌peter wu，擅長以標誌性的無性別設計融合自由廓形，打造內斂而自由的時髦品味，成為許多名人的愛牌。最近男星陳柏霖便身穿peter wu 2024春夏新品現身機場，詮釋Taffeta塔夫塔綢連肩袖寬鬆剪裁長版風衣，與同材質的直筒西裝褲疊搭，獨特絲絨材質在暗夜中產生光澤，也不忘對著鏡頭擺出帥氣姿勢，完全就是舒適又帥氣的旅行穿搭範本。

▲▼機場時尚 。（圖／品牌提供）

▲sunrise長版風衣。（圖／品牌提供）

關鍵字：

倫敦時裝周, 台灣設計師, APUJAN, 秋冬, 詹朴

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