劉冠廷肌膚亮到發光！呵護臉部不忘照顧老婆　全身按摩放閃寵妻

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

金馬實力派演員劉冠廷精湛演技不但備受大獎肯定，也擁有大批粉絲追隨，最近受雅詩蘭黛之邀，出席白金逆齡時空館活動，也分享自己的保養秘訣，不僅自己臉部要按摩，也會幫老婆全身舒壓，超級貼心。

劉冠廷表示，以前保養都是很簡單，清潔完之後，擦個化妝水、乳液就結束，「男生就很怕麻煩」，自從過年前接到品牌邀請，才開始認真保養，「參加這個活動真的壓力蠻大的」，現在則是化妝水完，使用白金級黑鑽松露賦活微導金萃，再用眼霜、白金級黑鑽松露逆時煥顏霜，最後按摩，「真的有差，整個皮膚的狀況有變好，變得比較亮、細紋也有修護，比較不會脫妝」。

為了讓自己肌膚狀態更好、上鏡擁有小V臉，劉冠廷在肌膚保養也會透過按摩手法加強，把臉部分3條線，先沿著下顎線往耳朵後面拉提，再從法令紋往太陽穴，最後從額頭中央再帶到太陽穴，每一條路線做3次就可以。

鼓勵女性欣賞自己，蘭蔻也在2023年邀請創作女歌手吳卓源為品牌摯友，透過她的力量讓更多女性擁有自信與美麗，也分享私底下愛用的兩款單品：超級極光水和小黑瓶，「像我是混合肌，輕盈質地和高效保濕能力讓我超喜歡，還加強了皮膚的彈性和紋理，讓整體質感得到改善，健康又有光澤。」