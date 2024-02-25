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趙露思「蜜桃少女妝」太美！同款妝容教學　自帶桃花氛圍感男女通殺

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文／美人圈

趙露思最新「蜜桃少女妝」引起高度討論！小紅書上更紛紛出現仿妝，這次趙露思妝容再次掀起討論無疑是妝容風格與過去不同，變得更為韓系，與過去的甜美大為不同，不少網友表示：「好有氛圍感！」、「約會好適合啊～這個妝好好看」。

▲趙露思 。（圖／翻攝自IG）

▲趙露思近期「蜜桃少女妝」引起高度討論。（圖／IG@rooosyzh09）

趙露思絕美造型回顧

回顧趙露思近幾次在微博與小紅書引起熱議的絕美造型，最近一次是在2023跨2024的湖南衛視跨年晚會，以一身異國風情的露肚裝秀出西域舞蹈，曼妙舞姿也被網友稱讚：「根本是敦煌神女下凡！」，實在太美啦！配上細長的眉毛、拉長的眼線，妝容上給人相對冷豔的感受。

▲趙露思 。（圖／翻攝自IG）

▲趙露思跨年晚會的絕美造型也引起熱議。（圖／微博＠趙露思工作室官微）

再來就是2023年10月，趙露思最新公主造型絕美、絕甜！出席活動並表演新歌《有你在》，造型美到被譽為「從音樂盒走進現實的芭蕾公主」可愛俏麗的澎澎短裙、優雅的低公主包頭與公主感的瀏海，擦上極顯氣色的唇彩、拉長的眼線，以及深邃的眼妝，氣質甜美出眾。

 ▲趙露思 。（圖／翻攝自IG）

▲趙露思造型美到被譽為「從音樂盒走進現實的芭蕾公主」。（圖／IG@rooosyzh09、微博＠趙露思工作室官微）

說到回顧，當然不能忘記趙露思在2023年8月的「慵懶辣妹」！一反平常可愛甜美的風格，趙露思將頭髮夾捲後高高盤起，妝容也變成了較重的煙燻妝、眉毛依舊清細，變身慵懶辣妹，不笑時帥氣撩人、嘟嘴辣中帶甜，化身美式慵懶辣妹。網友們紛紛表示第一眼沒認出來，太美了！

 ▲趙露思 。（圖／翻攝自IG）

▲趙露思慵懶辣妹風。（圖／IG@rooosyzh09）

同年同月還有這套「甜辣妹」的穿搭！妝容上可以看見眉毛依舊走清細路線，配上相對冷調的眼妝、拉長的眼線與顯氣色的口紅，顯得整個人唇紅齒白、五官立體，再度驚艷網友，明明身穿一件腰身極度明顯、還帶有點透度的辣妹洋裝，但料子卻是給人軟萌感的針織料，瞬間甜度增加，變成小辣風格！

▲趙露思 。（圖／翻攝自IG）

▲趙露思「甜辣妹」的穿搭。（圖／小紅書＠趙露思）

趙露思妝容差異分析

經過回顧，就能知道為何趙露思最新的韓系妝容引爆話題！與過去相對甜美、鄰家風格相比，這次的韓系妝容，讓五官變得更加立體、眉眼有神，整個人也更顯女人味、自帶桃花氛圍感，大致上的妝容差異有：

1.眉型

過去都是細長、順著眼型彎的清秀眉型，這次眉型較為經典韓系一字眉。

2.眼線

過去的妝容眼線會刻意拉長、用以配合較長的眉型與修飾圓臉，此次則是畫出根根分明的上下睫毛來強調眼神。

3.色系

不難發現過去的妝容色系飽和度相對高，可能是唇妝也可能是眼妝，但此次妝容則全臉使用低飽和色系，更有氛圍感、顯出溫和柔嫩的氣質。

4.唇妝

過去趙露思常常畫咬唇妝（中間顏色較深、唇緣較淺）抑或是整個唇上同個色系，但不強調唇形；這次的唇妝則比過往更為豐滿立體，有垂涎欲滴的感覺。

5.臥蠶

細緻討論眼妝細節，除了眼線之外，臥蠶也有很大差異！過去趙露思的眼妝基本上不過度強調臥蠶，但此次韓系妝容則明顯將臥蠶強調出來，比過去再畫得更粗一點點，更有感放大。

▲趙露思 。（圖／翻攝自IG）

▲趙露思過去與近期妝容差異。（圖／微博@趙露思、IG@rooosyzh09）

搞懂趙露思此次討論度超高的韓系妝容後，以下奉上幾個比較關鍵、容易畫錯的技巧，五官立刻精緻立體，氛圍感十足又顯嫩！

趙露思妝容技巧

1.眉毛先畫無毛處

韓系的粗平眉相對較寬，所以可帶來眉眼力量感，特別友善有高低眉、眉眼間距遠的人！畫眉毛時最重要的原則是「眉頭淺、眉尾深」，因此第一筆建議先從相對「沒有眉毛」的眉尾開始，先把眉型、長度定型出來，且因為眉筆的色料會直接附在肌膚、也會相對顯色，眉頭則再用染眉膏帶過即可。

▲趙露思 。（圖／翻攝自IG）

▲畫眉毛時最重要的原則是眉頭淺、眉尾深。（圖／IG@benefitcosmeticskorea）

2.眼影用「左右分段法」

眼皮的左右兩端顏色較深、正中間用淺色點綴！可以凸顯眼睛的立體感，更友善五官相對扁平的人，能讓眼睛有感的跳出來！畫法很簡單，先用淺色霧面眼影大範圍打底，再用稍微深一點的顏色畫在眼皮左右兩端，最後再把淺色／亮片點綴在正中間。需留意深色與淺色之間的界線自然，沒有明顯截斷感。

 ▲趙露思 。（圖／翻攝自IG）

▲眼影用左右分段畫法。（圖／IG@dasique_official）

3.掌握正確「臥蠶」範圍

「先提亮再陰影」最能畫出乾淨又有放大效果的臥蠶！先使用淺色遮瑕筆在臥蠶位置輕輕塗開，且「眼尾」不要畫，僅畫在眼睛前2／3；臥蠶的寬度則為「眼睛的1／2」，過寬或過窄的放大效果都不盡理想。若想用珠光亮片強調臥蠶，使用稍微帶有珠光的淺杏色當作提亮色，且第一筆落在「正中間」，再慢慢往前帶一點點到眼頭，接著往後帶到黑眼球外緣即可（下圖白線處）。

▲趙露思 。（圖／翻攝自IG）

▲「先提亮再陰影」最能畫出乾淨又有放大效果的臥蠶！（圖／IG@dasique_official、@luna_makeup_official）

4.全臉都要刷腮紅

想要整體妝容一致又有氛圍感，腮紅選擇清淡、重複刷、無腦刷都不會變紙紮人的低飽和色系！先鋪在雙頰增添自然氣色，接著刷子上的餘粉輕輕掃過鼻頭、下巴、眼皮，可幫助全臉色系一致！全臉色系只要統一，看起來就自帶紅潤感、好氣色。

▲趙露思 。（圖／翻攝自IG）

▲全臉都要刷腮紅。（圖／IG@thetoollab_official）

5.眉眼修容畫小C

不難發現這次趙露思的妝容，鼻子是從眉眼間就開始立體！建議使用「低飽和度的淡系」修容色，少量多次的在眉眼之間畫小C，讓立體度慢慢疊加、顯現出來，再慢慢往下修容整個鼻子，就能確保整個妝不會髒掉！

▲趙露思 。（圖／翻攝自IG）

▲眉眼修容畫小C。（圖／IG@dasique_official）

延伸閱讀

趙露思也在做的「養膚內服保養」！趙露思DIY噗噗套餐、曾黎大推喝這個不再長痘！

趙露思穿搭好感度超高！掌握四大技巧，人人都能輕鬆複製！

《神隱》趙露思造型太美、古裝也用真髮！趙露思親授頭髮保養方法，人人變身髮量富翁！

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美人圈, 趙露思, 蜜桃妝

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