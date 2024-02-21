日本爆賣2000萬支的眼線液！粉絲愛用小金蓋出冷萃灰超仙

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

想要畫出有神的眼妝，眼線可以說是不可或缺的靈魂單品，以下就盤點多款厲害的眼線液筆，不僅出水流暢，筆尖更是細緻好描繪，一筆就可以勾勒出俐落眼神。

＃媚比琳 36H極限持久激細抗暈眼線液－冷萃灰棕，售價439元

深受不少粉絲愛用的「小金蓋」已經升級很多代，這次更是為經典的黑色與棕色系，推出更迷霧誘惑的「冷萃灰」，0.01mm的超細筆尖，可以描繪出曖昧的線條色調，加強眼神的同時，又不會過於銳利，重點是獨特雙倍抗暈染配方，讓眼線持久一整天不斷電。

＃Love Liner 隨心所慾超防水極細眼線液筆，售價650元

爆淚、流汗都不會暈開的超強眼線液筆就屬它，只要用過就回不去，簡直比刺青還要持久的超強持妝度，重點是一抹就可以輕鬆卸除，超細筆尖描繪眼線超輕鬆，而且完全出水很穩定，日本更早就創下銷售2000萬支以上的紀錄，可見櫻花妹實測好評不斷。

＃1028 超極控暈暹羅貓眼線液－濃烈爆黑，售價380元

近年推出眾多新作品的1028以高CP值衝擊市場，其中，暹羅貓眼線系列更是不少人默默愛用的好物，這次再度全方位更新，採用超細0.01mm筆尖，搭配革命性顯色微粒因子，雙向調節出水科技順暢出水、穩定不斷色，霧面消光筆身能更穩定好握。