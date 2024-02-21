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美妝商品春季促銷2／22開跑　SOGO、遠百搶先滿額回饋

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記者蔡惠如／綜合報導

隨著春季的腳步逐漸接近，加上228假期來臨，百貨業者也迎來母親節首波促銷檔期，要讓消費者不要停下購物腳步，SOGO百貨台北店2／22起展開「2024春季化妝品節」；遠百除針對元宵跟228檔期推一連串活動，再加碼14天快閃滿額回饋；高雄夢時代也針對特定美妝、服飾與家用祭出滿千送百優惠。

▲百貨2／22起開展母親節首波化妝品、服飾促銷。（圖／各業者提供）

▲忠孝館2月22日限量首賣GIORGIO ARMANI奢華絲絨雲霧唇萃，售價1,550元。（圖／SOGO提供）

SOGO百貨台北店於2／22至3／10開啟「2024春季化妝品節」檔期，表示今年的美妝趨勢強調清新自然的妝容、結合養膚成分的底妝商品，以及針對不同膚況的精準保養品都是熱門選擇。本檔期祭出GIORGIO ARMANI、DIOR等首賣新品和限量商品。包括忠孝館限量首賣的GIORGIO ARMANI奢華絲絨雲霧唇萃，以及復興館新品登場的DIOR迪奧雪晶靈系列。

▲百貨2／22起開展母親節首波化妝品、服飾促銷。（圖／各業者提供）

▲忠孝館3月1日限量上市DIOR迪奧超完美氣墊外殼，售價1,250元、迪奧超完美亮妍氣墊粉蕊，售價1,800元。（圖／SOGO提供）

▲百貨2／22起開展母親節首波化妝品、服飾促銷。（圖／各業者提供）

▲復興館3月1日登場CHANTECAILLE 2024香緹卡春季限量優雅海龜系列，優雅海龜眼彩盤，售價2,900元、花妍香頌唇膏優雅海龜限定版，售價1,950元，各限量20個。（圖／SOGO提供）

▲百貨2／22起開展母親節首波化妝品、服飾促銷。（圖／各業者提供）

▲復興館3月1日新品，DIOR迪奧雪晶靈極透亮光采精華，售價4,500元起、迪奧雪晶靈輕透UV隔離霜，售價2,500元、迪奧雪晶靈潤色隔離亮妍霜，售價2,500元，各限量30瓶。（圖／SOGO提供）

SOGO表示活動期間內，Beauty Club會員於指定品牌消費滿2,000元，即可享有點數3倍送等專屬禮遇。忠孝館2／22至2／24持SOGO APP內快樂購卡當日消費累計滿1,500元，可兌換時尚空氣雲朵包；復興館2／22至2／23持同方式當日消費單筆滿1,000元，可兌換亮妍時尚LED美妝鏡；敦化館同門檻可兌換復古玫瑰晴雨兩用折傘。

▲百貨2／22起開展母親節首波化妝品、服飾促銷。（圖／各業者提供）▲百貨2／22起開展母親節首波化妝品、服飾促銷。（圖／各業者提供）

▲忠孝館SOGO APP消費來店禮時尚空氣雲朵包；復興館SOGO APP消費來店禮亮妍時尚LED美妝鏡。（圖／SOGO提供）

遠東百貨針對龍年元宵節和和平紀念日假期，推出了一系列的節日促銷活動。從2／22至3／6推228快閃檔期，限定14天服飾單筆消費滿3,500元送250元，HAPPY GO卡友還可用50點，兌換200元紅利券1張，百貨服飾單筆消費滿1,000元時抵用。

▲百貨2／22起開展母親節首波化妝品、服飾促銷。（圖／各業者提供）

▲台中大遠百KERAIA克萊亞春夏新品，款式流行色彩繽紛。（圖／遠百提供）

遠百表示，2／22至2／29首8日期間，持10大銀行信用卡消費，遠百信義A13、板橋大遠百、遠百竹北1樓國際精名品單筆刷滿1萬元，選擇分6期即送800元十足抵用券；台中大遠百單筆刷滿1萬元，選擇分6期，送300元十足抵用券（A13 CHANEL，竹北TIMEVALLEE、BVLGARI相同贈送規格）。

▲百貨2／22起開展母親節首波化妝品、服飾促銷。（圖／各業者提供）

▲板橋大遠百TORY BURCH Eleanor 迷你荔枝皮公事包，售價24,900元。（圖／遠百提供）

另外全檔期遠百全台分店使用11大銀行信用卡消費，全館當日單筆刷滿1萬元，選擇分6期，即送400元十足抵用券。遠東商銀獨家加碼2／24至2／29限定6天，百貨服飾當日單筆刷5,000元，選擇分6期即送500元十足抵用券。

▲百貨2／22起開展母親節首波化妝品、服飾促銷。（圖／各業者提供）

▲遠百花蓮2月24日元宵晚會，現場免費發送龍年閃亮小提燈。（圖／遠百提供）

夢時代自2／22起至3／13，也針對美妝、服飾或家用品推優惠，2／22至2／29全館指定櫃消費滿3,000元送300元抵用券；3C指定店櫃單筆消費滿5,000元送300元抵用券；輕食指定店櫃消費滿5,000元送300元抵用券。若使用icash Pay或icash2.0支付，於指定店櫃當日消費單一支付滿6,000元，加送300元抵用券（送完為止）。

▲百貨2／22起開展母親節首波化妝品、服飾促銷。（圖／各業者提供）

▲統一時代百貨高雄店1F新春情人節限定包裝的NARS花映嫣紅限量版。（圖／夢時代提供）

▲百貨2／22起開展母親節首波化妝品、服飾促銷。（圖／各業者提供）

▲3月1日起JO MALONE LONDON將推出全新英倫古董市集系列香水。（圖／夢時代提供）

關鍵字：

百貨業, 母親節, 春季化妝品節, 促銷活動, 消費者

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