眼影、頰彩一盒搞定的多功能彩盤！燕麥奶色讓人看見就融化

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

多色眼影盤不僅可以畫出各種不同的妝容，更多大師級的專家更是會善用裡面的顏色，作為頰彩、打亮或是提亮粉等等，一盤擁有多種功用，以下就分享多款近期厲害的多色眼影，身為愛玩色彩的妳一定要擁有。

＃Visée 30周年暮日彩妝盤，售價650元

Visée的粉質向來讓人放心，清新淡雅的色系更是新手都好上手的首選，這次在品牌30周年之際，發表全新的10色彩妝盤，有眼影、頰彩與修容多色調的組合，多達5種不同的質地，想要光燦或是霧面妝容都可以輕鬆滿足，打造細膩立體的眼妝效果。

＃1028 飛我莫屬限量眼彩盤－燕麥奶，售價520元

近年韓系妝容講求自然裸透的妝效，看似沒有上妝但卻又有隱隱的修飾效果，蔚為主流風潮，這時候最適合使用1028全新的燕麥奶9色眼影，淡雅的裸感色調可以達到減低拋腫的妝容效果，同時又可以創造自然陰影，打造休閒慵懶感。

＃雅芝 開運錦鯉彩妝盤，售價2288元

運用多款亞洲女性容易上手的百搭色選，推出具有吉祥寓意的錦鯉彩妝盤，裡面運用桃粉、大地色、棕色調等色系組合，霧面、珠光等質地都有，一盤就可以打造全臉色彩，可以說是外出旅行、出差的好夥伴。