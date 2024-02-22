5個會讓女生厭煩的行為　絕對沒有女人緣

▲許多女生都不喜歡的男生性格，你也不知不覺擁有嗎？（圖／Pexels、unsplash、pixabay，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

單身總會有很多因素，然而不論男女，總會有人怨嘆交不到另一半，其實男女思考方式與個性大不同，有些男性在約會總是「踩雷」而不自知，下列5項會讓9成的女性想大翻白眼的舉動請盡量避免，總覺得自己女人緣不好，或許你該看看這些原因。

總是沈默的一方

無論是第一次見面還是約會過幾次，總是扮演沈默的一方，讓對方女性來找話題聊，即使這跟個性多少有關，但把「溝通」、「炒熱場子」這件事情只丟給另外一個人做，顯得沒有什麼誠意，即便女性算活潑，日後這種相處方式也不是健康的，隨著時間一久只會讓別人感到無趣。

反應冷漠

在漫畫跟偶像劇裡，男主角反應冷漠還是會有一堆女生欣賞，然而這在現實世界裡絕大部分是不通用的（除非你的長相帥到異常冷漠也能療癒對方），若對方要費盡心思才能獲得你的關注，女方總有一天會厭煩，因為自愛的女生不會留在你身邊。

只用錢解決兩方之間的問題

錢在這個世界影響力確實很大，也是一個男性的優勢，但在剛交往或認識的時候，只有錢而沒誠意多半是吃虧的，像是約好一起旅行，只會拋下一句「妳來規劃吧我可以只出錢就好」、「餐廳妳找吧最後我付錢就是」、「禮物妳自己挑之後跟我報帳」，只有一些看在錢份上的女人會吃這套，然而這真的是你要的？感情自己經營不要用錢經營。

毛很多

有時兩人說到一半會突然發起飆來，抱怨對方踩到你的地雷跟底線，這種習慣會帶來個性陰晴不定的結果，自己檢討會讓你發怒的話題是否太多？如果跟3個女生分別約會，每餐都有人觸到你的「底線」嗎？答案是Yes的話，代表你的地雷也太多了。

很愛計較

「為什麼妳的麵比我大盤」、「服務人員為何對妳態度比較好」、「這道菜比我點的貴了200元」這種無意間總是斤斤計較的性格，真的會讓很多女生大翻白眼，男方絕對不需要豪爽的付錢才叫有禮貌、很大方，但愛計較的習慣有時不僅指花錢方面，如果擴及到所有生活真的會讓人受不了。