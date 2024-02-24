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2024新北燈會在三重！周邊美食必吃第1名魯肉飯、米粉炒　預算口味都滿足

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文／MENU美食誌

三重就像小台南一樣，是美食種類多元的寶地，上至餐廳、下至各式小吃，各種預算和口味都能得到滿足。

今大魯肉飯
大仁街40號

被譽為「三重五大魯肉飯」之一，粒粒分明的白米飯，淋上油亮焦糖色澤的滷肉，鹹甜交雜的滋味，非常涮嘴，推薦滷白菜、滷豆腐、筍絲還有香菇排骨湯。

▲今大魯肉飯。（圖／美食客momo提供）

朱記花枝羹米粉炒
正義北路51號

開業超過50年，是當地人從小吃到大的三重排隊美食老店，主打商品炒米粉與花枝羹，花枝真材實料，每一口都Q彈脆甜，米粉炒再加點特製辣椒醬，香氣更足。

▲朱記花枝羹米粉炒。（圖／美食客GraceW提供）

阿文鮮肉湯圓
中央北路66-60號

販賣餛飩、湯圓、貢丸及冬粉，湯頭清甜順口，不會有油膩感，餛飩是皮薄的珍珠餛飩，湯圓則是外皮Q彈，裡面包裹著豬肉餡，貢丸是香菇豬肉，整體搭配一絕！

▲阿文鮮肉湯圓。（圖／美食客KO Mei提供）

阿倍麵線
忠孝路三段50巷16號

菜單僅有清麵線和大腸麵線，單純以大腸為主，湯頭是大骨或雞骨去熬煮，濃郁甘甜，大腸呈現深琥珀色，滷得相當入味，煮到不爛又保有咬勁，超級推薦。

▲阿倍麵線。（圖／美食客Niko Kao提供）

23私房拉麵
成功路104巷23號1樓

沒有招牌，採完全預約制，一天只賣23碗麵，餐點只有豚骨拉麵一種選擇，有時會有隱藏版料理。不走日式拉麵湯頭，清澈甘醇且不死鹹，算是鄰居的私房味道。

▲23私房拉麵。（圖／美食客毛怪與雲♡提供）

傳統集美三色布丁甜品店
集美街161號

三重老字號甜品店，以新鮮、健康、高品質製作，三色布丁由雞蛋布丁、巧克力布丁及牛奶布丁組合而成，還可自選兩種配料。

▲傳統集美三色布丁甜品店。（圖／美食客菌菌提供）

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※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權

關鍵字：

MENU美食誌, 2024新北燈會, 美食, 三重

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