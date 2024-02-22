IU、aespa Winter都在染！2024春季流行髮色盤點　一染顯白還有好氣色

▲不少南韓女團成員都已換上2024春季流行新髮色。

記者張毓容／台北報導 圖／品牌提供、翻攝IG@dlwlrma、@official_g_i_dle、@imwinter、@39saku_chan

年假過完了，春暖花開的春季也即將來臨，你的新髮型也準備好換季了嗎？還沒有想法的人也別擔心，以擅長漂染髮技術受到歡迎的日式美髮沙龍Bamboo Fenix，就針對適合春季的流行髮色推薦了4款趨勢髮色，包含IU、(G)I-DLE薇娟、aespa Winter、LE SSERAFIM宮脇咲良等許多南韓人氣女團偶像都已染上，快來看看你喜歡哪一款。

＃淺金橘色



若是喜歡比較輕盈淺色系的人，髮型師推薦「淺金橘色」是一款很亮麗的髮色選擇，粉嫩色系能讓女性更添柔美氣質和夢幻感，顏色更是呼應到色彩權威Pantone公布的2024年度代表色「Peach Fuzz柔和桃」。像是南韓人氣女星IU先前就曾染上，新髮色一出就引發跟風潮。

▲IU新髮色一登場就引發網友狂讚。

＃楓紅棕色



如果不喜歡髮色太淺的人，可以選擇加點紅色氛圍感的「楓紅棕色」，不僅立刻帶出好氣色的紅潤感，可個性酷帥又充滿女人味。像是南韓女團(G)I-DLE的薇娟（美妍）和aespa的Winter都換上這顯白又有好氣色的髮色。

▲薇娟和Winter都染上顯白又有能帶出好氣色的楓紅棕色。

＃霧灰棕色/莫蘭迪黑



若是喜歡質感髮色或是因自身需求不能染太淺色的人，則可染帶有柔霧感的「霧灰棕色」或是更深色的「莫蘭迪黑色」，都是帶有一點霧感但又十分容易嘗試的髮色。

▲宮脇咲良的霧灰棕色是比較容易嘗試的髮色。



現在有越來越多人為了追求時髦流行的亮麗髮色髮型，除了更換髮色髮型的頻率提升，也更願意為了做出理想的效果而進行漂染燙髮等操作，長期下來難免會使髮質受到損害，嚴重時也可能無法再進行燙髮等高溫的技術操作。

▲新護髮技術「生命果BB鍍膜護理」能幫助打造零毛躁滑順好髮質。

除了個人多留意染燙換髮型間隔勿太短和平日居家做好頭髮養護，現在美髮業界也推出全新護髮技術「生命果BB鍍膜護理」，提倡頭髮也能夠鍍膜的全新概念。此鍍膜技術透過生命果萃取專利複合物 (Brazilian Super Nutrient Complex)打造抗氧化保護層，透過專業的三步驟護髮技術將頭髮表層雜質清洗乾淨，並在髮絲表層形成生命果抗氧化保護層，撫平角質，強化抗潮保護，有效閉合角質層，打造零毛躁的亮麗滑順髮質。

未來想要擁有直順不毛躁的頭髮不再只能選擇燙髮一途，可靠著這項女神級的鍍膜體驗技術，透過護髮就能讓頭髮立即零毛躁好整理，輕鬆即擁有柔順光澤的好髮質，且護髮的效果比起一般護髮更是可以維持2到3個月不等的時間，讓愛換髮型的人擁有護髮養髮的新選擇。