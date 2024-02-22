鹽巴、小蘇打粉清洗超NG！營養師教你「正確洗蔬果」去除農藥殘留

▲學習正確清洗蔬果技巧，減少農藥殘留。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

近來食安問題頻傳，營養師程涵宇分享，想要避免農藥殘留，蔬果一定要洗乾淨，研究發現，洗菜不能只泡著，更是要用流水清洗，以流動的自來水浸泡，能幫助減少77%的的農藥殘留，聽聽營養師教你這樣做，能把蔬果洗得更乾淨。

#清洗 邊浸泡+邊沖洗 共15分鐘

營養師程涵宇分享，浸泡能幫助水溶性農藥溶出，而沖洗則是利用水的力道來清洗蔬果表面微量的化學物質、細菌以及縫隙中的污垢，同時將溶出在水中的農藥帶走，像是青蔥一根一根的要分開清洗，避免農藥沈積在縫縫根部交界處。

另外營養師也提醒，不少人會以鹽巴、小蘇打粉方式來清洗水果，這樣做反而可能會延長農藥分解時間，甚至增加蔬果污染機會，破壞蔬果風味。

#搓洗/刷洗

像是小白菜梗凹陷處、蔬果表面加強搓洗幫助去除農藥殘留，像是苦瓜表面有不規則的皺褶，可以利用軟毛刷加強刷洗。

#去除根部、蒂頭

營養師分享，像是棗子、芭樂蒂頭及水果凹陷處可直接去除，而像是高麗菜、大白菜這種包菜類，建議先將外葉去除再一片一片剝開來清洗，減少農藥殘留，帶皮水果則建議剝皮前就要記得洗。

#飲食多樣化

營養師建議，多吃不同來源的多種食物，除了獲得營養更多元，還能減少接觸單一農藥的可能性。

▲（圖／翻攝自FB/營養師程涵宇）

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