早起必看！熊黛林教你「5分鐘消水腫」按摩、快速回復上鏡小臉

▲43歲熊黛林依舊有著超模的臉蛋與身材。（圖／翻攝自小紅書/熊黛林）

記者曾怡嘉／綜合報導

女星熊黛林駐顏有術，私下常在《小紅書》上分享美肌秘訣，日前她傳授大家5分鐘浮腫消腫術，幫助拯救早起臉腫，若是早上有拍攝工作，她一定會利用短短時間利用按摩工具，幫助回復緊緻輪廓。

#秘密武器-冰杓

熊黛林分享，冰杓冰冰涼涼的，放在肌膚上不僅能醒膚，也能有效幫助眼睛和臉部消腫，使用感相當舒適。

1.冰杓凸起面刮臉

2.利用邊緣刮下顎縣

3.直接把冰杓放在眼睛上

#秘密武器-金屬刮痧棒

熊黛林建議在臉部按摩前，需要塗抹較為潤澤的護膚品當作肌膚打底，才不怕後續的按摩會過度拉扯臉部肌膚，避免生成皺紋。

1.從下巴中間開始，沿著下顎線一直帶到耳後，在耳朵後面壓擠下，再沿著淋巴帶到鎖骨位置。

2.從嘴角開始，拉到耳垂位置。

3.以法令紋為起點，順著往斜上方拉。

4.把頭往旁邊轉，用手捏一下耳朵旁邊的筋。

#秘密武器-水母按摩梳

1.用比較圓滑的一端，先由眼頭帶到眼尾。

2.按摩眼周穴位，從攢竹穴到魚腰穴，再到絲竹空，最後帶到太陽穴。

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