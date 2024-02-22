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風・Luxury／ZENITH陀飛輪錶正裝休閒兩相宜　四芒星框架秀未來感

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▲▼ZENITH 。（圖／公關照）

▲模特兒佩戴ZENITH DEFY Skyline Tourbillon陀飛輪腕錶黑色陶瓷款。（圖／ZENITH提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

因應地心引力對懷錶精準度影響而生的陀飛輪裝置，運用在今日腕錶之中，已成頂尖製錶的象徵，但頂級腕錶不該只是藏於保險箱中，瑞士名錶ZENITH打造無論正裝或休閒都適合搭配的DEFY Skyline Tourbillon陀飛輪腕錶，搭載全新El Primero 3630型高振頻陀飛輪自動機芯，俐落外型與強大內在都吸引人，於寶鴻堂鐘表台北旗鑑店與台中五權旗鑑店進行全台首賣。

▲▼ZENITH 。（圖／公關照）

▲ZENITH DEFY Skyline Tourbillon陀飛輪腕錶黑色陶瓷款，2,187,000元。

ZENITH最引以為傲的高振頻機芯，是卓越精準走時的代名詞，新款DEFY Skyline Tourbillon陀飛輪腕錶也不例外，採用具每小時振動36,000次高振頻機芯，強調精準表現與絕佳防撞性能，防水100米。整只錶視覺焦點落在面盤6時方向每分鐘轉一圈的陀飛輪，其框架特別設計為四芒星造型，與周圍以陀飛輪為中心由小變大排列的星辰圖案相呼應，星際設計展現未來感。

▲▼ZENITH 。（圖／公關照）

▲ZENITH DEFY Skyline Tourbillon陀飛輪腕錶精鋼款，1,850,500元。

DEFY Skyline Tourbillon陀飛輪腕錶共有2款設計，分別是黑色陶瓷款與藍色面盤的精鋼款，ZENITH均附贈相同色系橡膠錶帶，讓錶主能輕鬆更換錶帶，以搭配不同場合的服裝，是真正可走入日常的高階錶款。

▲▼ZENITH 。（圖／公關照）

▲DANIEL ROTH品牌復興後的首款作品為Tourbillon Souscription陀飛輪腕錶。（圖／DANIEL ROTH提供）

ZENITH所屬的LVMH集團，近期則大力復興製錶大師品牌DANIEL ROTH與gérald genta，重新演繹兩品牌最具代表性的作品作為復興的第一步。DANIEL ROTH向品牌首款陀飛輪錶致敬，打造標誌性的雙橢圓形錶殼Tourbillon Souscription陀飛輪腕錶，在設計與機械方面進行改良，外型上保留純金機刻雕花面盤，但降低錶殼高度並改良錶耳更符合人體工學，戴起來更舒適；內載全新自製機芯，由LV（Louis Vuitton，路易威登）在瑞士日內瓦的 La Fabrique du Temps Louis Vuitton 製錶工坊製作，預計今年上半年將限量20只腕錶交付給收藏家。
 

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關鍵字：

風Luxury, ZENITH, DANIEL ROTH

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