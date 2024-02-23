亮・珠寶／艾瑪史東極簡LV項鍊加身　橫掃影后大獎氣勢超強

▲艾瑪史東在英國影藝學院電影獎封后，身穿LV訂製橙色絲綢提花歐根紗單肩燈籠袖禮服搭SPIRIT高級珠寶系列珠寶。（圖／LV提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

主演電影《可憐的東西》的女星艾瑪史東（Emma Stone）近來氣勢如虹，橫掃各大獎項，有望問鼎3月登場的奧斯卡最佳女主角寶座。她近日出席頒獎典禮的穿搭也備受矚目，擔任LV（Louis Vuitton，路易威登）品牌大使的她毫無意外從頭到腳都被「包」了，連珠寶都是腕錶暨珠寶藝術總監Francesca Amfitheatrof的傑作，日前出席第77屆「英國奧斯卡」英國電影與電視藝術學院（BAFTA） 電影獎，即戴上正流行的短項鍊與耳環，展現非凡品味。

▲艾瑪史東搭配的LV SPIRIT高級珠寶系列Destiny鑽石項鍊。



▲艾瑪史東佩戴LV SPIRIT高級珠寶系列FANTASY耳環。



艾瑪史東日前出席英國電影與電視藝術學院電影獎，身穿LV訂製橙色絲綢提花單肩燈籠袖禮服，蓬袖剪裁與色調已相當搶眼，她同時搭配LV SPIRIT高級珠寶系列Destiny鑽石項鍊與FANTASY耳環，兩款都是線條極簡、以品牌獨家Monogram Star星形切割鑽石為主角之作。





▲凱特布蘭琪身穿LV訂製酒紅色露背皮革墊肩無袖禮服，搭配賦予二次生命的珍珠寶石項鍊。

同場的女星凱特布蘭琪（Cate Blanchett）則是綠色時尚的擁護者，穿著LV循環布料製成的酒紅色露背皮革墊肩無袖禮服亮相，更有趣的是繞過腰際猶如服裝上華麗圖騰的長項鍊，竟是被賦予二次生命的設計，LV腕錶暨珠寶藝術總監Francesca Amfitheatrof 取自她去年出席英國電影與電視藝術學院電影獎典禮 所戴的珍珠，再與品牌歷史檔案庫中的5件高級珠寶相結合，創作出令人耳目一新的時髦珠寶。





▲凱莉墨里根佩戴寶格麗藍寶石與鑽石項鍊、總重5.02克拉鑽石耳環優雅迷人。（圖／寶格麗提供，以下同）

而短髮型女代表人物女星凱莉墨里根（Carey Mulligan），在此盛會則選戴寶格麗（BULGARI）貼頸的藍寶石與鑽石項鍊，以及總重5.02克拉的鑽石耳環，展現恰到好處的優雅，而寶格麗在英國電影學院電影獎典禮不僅為明星增添亮點，同時是連續3年的官方獨家珠寶和腕錶合作夥伴，每兩年舉辦一次晚宴為大會募款並培養下一代創意人才，也藉由BAFTA Connect 獎項、青年遊戲設計師獎，再到威廉王子獎學金，幫助數千人在電影、遊戲和電視行業發展。

