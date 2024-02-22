陳冠希夫妻放閃藏驚喜！最強帶貨CLOT Superstar聯名鋸齒鞋　23日開賣

記者鮑璿安／台北報導

男星陳冠希去年宣告加入adidas Originals陣營，而他作為潮牌CLOT創始人兼創意總監，當然積極展開重磅聯名，首款全球聯名鞋款CLOT Superstar by Edison Chen完整公開，即將在23日正式開賣，連陳冠希本人也PO出與妻子秦舒培曬鞋的閃照宣傳一波！

▲CLOT Superstar by Edison Chen鋸齒鞋融入了經典正裝設計精隨。（圖／品牌提供）

adidas Originals by Edison Chen系列最初在上海時裝周CLOT 2024 年春夏系列大秀上亮相，獻上NEIGHBORHOOD CLOT SUPERSTAR BY EDISON CHEN三方聯名鞋，沒讓鞋迷久等，本次聚焦的全新鞋款CLOT Superstar by Edison Chen，則是融入了經典正裝設計精隨的鋸齒鞋，將adidas標誌性的貝殼鞋頭重新構思，以異材質皮革手工縫製出細緻褶皺，流蘇的鞋帶設計，融合EVA中底結構、三線元素，可見雙方的設計語言被完整解讀。陳冠希也親自曝光與秦舒培觀賽NBA時的畫面，當時腳下就穿著該聯名鞋款，可以說是最強帶貨。





▲CLOT Superstar by Edison Chen 名人形象照美國R&B歌手Joyce Wrice演繹 。（圖／品牌提供）

伴隨著此系列的全球發布，形象影片中陳冠希從第一視角帶領觀眾穿梭每個房間，與影片主角DPR Ian、美國R&B歌手Brent Faiyez、Joyce Wrice等人一一相遇成為驚喜彩蛋，鞋款則將在2月23日於adidas官方購物網站限定發售。









▲ The North Face攜手CLOT 重磅發布2024聯名新系列 。（圖／品牌提供）

2024一開始，CLOT就積極展開聯名，作為The North Face x CLOT聯名系列第二篇章，以追尋北極光的經歷作為靈感來源，延續首次合作雲彩藝術的氛圍調性，汲取出星際藍、極光綠、霓光虹、星雲粉等神秘極光色彩，在滑雪外套上打造極為夢幻的極光印花，同時也不忘結合戶外美學，採用DRYVENT三層防水技術加持，並配備可調節繩索扣，為頭部提供雙重防護，從裡到外細節滿滿。