陳冠希夫妻放閃藏驚喜！最強帶貨CLOT Superstar聯名鋸齒鞋　23日開賣

記者鮑璿安/台北報導

男星陳冠希去年宣告加入adidas Originals陣營,而他作為潮牌CLOT創始人兼創意總監,當然積極展開重磅聯名,首款全球聯名鞋款CLOT Superstar by Edison Chen完整公開,即將在23日正式開賣,連陳冠希本人也PO出與妻子秦舒培曬鞋的閃照宣傳一波!

▲CLOT Superstar by Edison Chen鋸齒鞋融入了經典正裝設計精隨。(圖/品牌提供)

adidas Originals by Edison Chen系列最初在上海時裝周CLOT 2024 年春夏系列大秀上亮相,獻上NEIGHBORHOOD CLOT SUPERSTAR BY EDISON CHEN三方聯名鞋,沒讓鞋迷久等,本次聚焦的全新鞋款CLOT Superstar by Edison Chen,則是融入了經典正裝設計精隨的鋸齒鞋,將adidas標誌性的貝殼鞋頭重新構思,以異材質皮革手工縫製出細緻褶皺,流蘇的鞋帶設計,融合EVA中底結構、三線元素,可見雙方的設計語言被完整解讀。陳冠希也親自曝光與秦舒培觀賽NBA時的畫面,當時腳下就穿著該聯名鞋款,可以說是最強帶貨。





▲CLOT Superstar by Edison Chen 名人形象照美國R&B歌手Joyce Wrice演繹 。(圖/品牌提供)

伴隨著此系列的全球發布,形象影片中陳冠希從第一視角帶領觀眾穿梭每個房間,與影片主角DPR Ian、美國R&B歌手Brent Faiyez、Joyce Wrice等人一一相遇成為驚喜彩蛋,鞋款則將在2月23日於adidas官方購物網站限定發售。









▲ The North Face攜手CLOT 重磅發布2024聯名新系列 。(圖/品牌提供)

2024一開始,CLOT就積極展開聯名,作為The North Face x CLOT聯名系列第二篇章,以追尋北極光的經歷作為靈感來源,延續首次合作雲彩藝術的氛圍調性,汲取出星際藍、極光綠、霓光虹、星雲粉等神秘極光色彩,在滑雪外套上打造極為夢幻的極光印花,同時也不忘結合戶外美學,採用DRYVENT三層防水技術加持,並配備可調節繩索扣,為頭部提供雙重防護,從裡到外細節滿滿。