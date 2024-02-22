米蘭時裝周／宋雨琦紅裙看秀白到發光！FENDI追尋「英式優雅」爆款軟包必收

記者鮑璿安／台北報導

2024秋冬米蘭時裝周首日FENDI正式登場，2024-25 秋冬女裝系列著重於英式優雅風貌和實穿性，Kim Jones從1984年的作品中描繪新意，深究品牌二元性特質，引領人進入一個簡潔有力的穿搭時代。值得關注的是當家包款Peekaboo、Baguette都抹去了華麗修飾，進而形塑更加柔軟貼膚的廓形。





▲FENDI 品牌大使韓星（依序）宋雨琦、安俞真到場看秀。（圖／品牌提供）

FENDI 這回派出品牌大使（G）I-DLE成員宋雨琦、IVE成員安俞真看秀，見證新生代偶像快速崛起的魅力，而宋雨琦一身不規則剪裁的高領紅裙透出白皙肌膚光澤，在秀場亮相格外亮眼。安俞真則換上鮮亮的檸檬黃拼接裸色削肩裙裝，在海外也照樣掀起高熱度。

本季藝術總監 Kim Jones不免俗從檔案庫中找尋創作靈感，以1984 年時期的倫敦為線索，Blitz Kids樂團、新浪漫主義、工裝的興起，當時英國次文化和風格走向全球，著重於英倫優雅風貌，藉此使Kim Jones回憶起初次見到Fendi家族第三代傳人Silvia Venturini Fendi時，她穿著時髦又實用的套裝，接近狩獵裝的打扮，代表了Fendi女性的衣櫥風格，決心將設計回歸到實用性質。





▲Kim Jones將倫敦的隨性與羅馬的自由融為一體 。（圖／品牌提供）

因此Kim Jones意識到將倫敦的隨性與羅馬的自由融為一體，打頭陣的造型中，精煉剪裁的工裝隨著圓潤流線塑造出時髦感，優雅中透露颯爽氣息；也可見絲綢羅紋針織品猶如第二層肌膚包裹，是對傳統英國風格的致敬，結合撞色巴拉克拉法帽（Balaclava）的包頭帽形式，與過膝長靴密不透風的疊搭，營造秋冬時節保暖搭配。然而正值 FENDI 於 2025 年將迎來品牌成立百年之際，在衣服和皮件上屢屢出現的 Selleria 縫線主題，再次將 FENDI 的過往今來串連起來，品牌羅馬式靈魂則透過古典雕像呈現在服飾中，也藉著撞色區塊、刺繡波點悄悄打破了沉默。

▲從嚴謹的剪裁入手，在更加圓潤的廓形中融入婉約線條的女性情感 。（圖／品牌提供）

輪到包款配件部分，Silvia Venturini Fendi這次抹去了經典款 Peekaboo、Baguette 和 By The Way 等包款上的華麗裝飾，更重視手感和實用性，結構多為柔軟且置物空間豐富的手風琴廓形；全新成員 Simply FENDI 斜背包款，以及新款圓潤造型的 Roll 造型包款，都延續這一性質，挑戰更多元的搭配方式。而Chupa Chups棒棒糖盒作為配飾的一部分，驚喜出現新款軟版 Peekaboo包以及模特兒脖子上，重申了 FENDI 女士身上不是只有一種樣子。





▲經典款 Peekaboo、Baguette更重視手感 。（圖／品牌提供）

▲ FENDI 2024-25 秋冬女裝系列包款走向柔軟趨勢。（圖／品牌提供）