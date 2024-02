米蘭時裝周／宋雨琦紅裙看秀白到發光！FENDI追尋「英式優雅」爆款軟包必收

記者鮑璿安/台北報導

2024秋冬米蘭時裝周首日FENDI正式登場,2024-25 秋冬女裝系列著重於英式優雅風貌和實穿性,Kim Jones從1984年的作品中描繪新意,深究品牌二元性特質,引領人進入一個簡潔有力的穿搭時代。值得關注的是當家包款Peekaboo、Baguette都抹去了華麗修飾,進而形塑更加柔軟貼膚的廓形。





▲FENDI 品牌大使韓星(依序)宋雨琦、安俞真到場看秀。(圖/品牌提供)

FENDI 這回派出品牌大使(G)I-DLE成員宋雨琦、IVE成員安俞真看秀,見證新生代偶像快速崛起的魅力,而宋雨琦一身不規則剪裁的高領紅裙透出白皙肌膚光澤,在秀場亮相格外亮眼。安俞真則換上鮮亮的檸檬黃拼接裸色削肩裙裝,在海外也照樣掀起高熱度。

本季藝術總監 Kim Jones不免俗從檔案庫中找尋創作靈感,以1984 年時期的倫敦為線索,Blitz Kids樂團、新浪漫主義、工裝的興起,當時英國次文化和風格走向全球,著重於英倫優雅風貌,藉此使Kim Jones回憶起初次見到Fendi家族第三代傳人Silvia Venturini Fendi時,她穿著時髦又實用的套裝,接近狩獵裝的打扮,代表了Fendi女性的衣櫥風格,決心將設計回歸到實用性質。





▲Kim Jones將倫敦的隨性與羅馬的自由融為一體 。(圖/品牌提供)

因此Kim Jones意識到將倫敦的隨性與羅馬的自由融為一體,打頭陣的造型中,精煉剪裁的工裝隨著圓潤流線塑造出時髦感,優雅中透露颯爽氣息;也可見絲綢羅紋針織品猶如第二層肌膚包裹,是對傳統英國風格的致敬,結合撞色巴拉克拉法帽(Balaclava)的包頭帽形式,與過膝長靴密不透風的疊搭,營造秋冬時節保暖搭配。然而正值 FENDI 於 2025 年將迎來品牌成立百年之際,在衣服和皮件上屢屢出現的 Selleria 縫線主題,再次將 FENDI 的過往今來串連起來,品牌羅馬式靈魂則透過古典雕像呈現在服飾中,也藉著撞色區塊、刺繡波點悄悄打破了沉默。

▲從嚴謹的剪裁入手,在更加圓潤的廓形中融入婉約線條的女性情感 。(圖/品牌提供)

輪到包款配件部分,Silvia Venturini Fendi這次抹去了經典款 Peekaboo、Baguette 和 By The Way 等包款上的華麗裝飾,更重視手感和實用性,結構多為柔軟且置物空間豐富的手風琴廓形;全新成員 Simply FENDI 斜背包款,以及新款圓潤造型的 Roll 造型包款,都延續這一性質,挑戰更多元的搭配方式。而Chupa Chups棒棒糖盒作為配飾的一部分,驚喜出現新款軟版 Peekaboo包以及模特兒脖子上,重申了 FENDI 女士身上不是只有一種樣子。





▲經典款 Peekaboo、Baguette更重視手感 。(圖/品牌提供)

▲ FENDI 2024-25 秋冬女裝系列包款走向柔軟趨勢。(圖/品牌提供)