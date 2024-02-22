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大陸第一人奪勞力士大獎是遙感探測專家！　先進技術救野生駱駝

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▲▼劉少創 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲遙感探測專家劉少創運用創新技術拯救瀕臨滅絕的野生駱駝，成為勞力士雄才偉略大獎第一位大陸得主。（圖／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／北京報導

勞力士（Rolex）實踐「保護地球・恒動不息」（Perpetual Planet Initiative）計劃、兩年一度的雄才偉略大獎（Rolex Awards for Enterprise），昨揭曉2023年度5位得主，當中運用創新技術拯救瀕臨滅絕的野生駱駝的遙感探測專家劉少創，是大陸第一位獲得此殊榮的得主，今品牌於北京舉辦表彰儀式，他開心表示：「算是圓夢吧！」勞力士將實質支持他多項計畫，包括為駱駝安裝追蹤設備、收集生物樣本，以及研發並採購疾病監測儀器，並資助40個衛星追蹤器的一年通話。

▲▼ Rolex 。（圖／公關照）

▲劉少創佩戴勞力士Oyster Perpetual Datejust 41白色黃金鋼腕錶出席頒獎儀式，365,500元。

劉少創在28歲的時候得知勞力士雄才偉略大獎，許願有朝一日能獲得肯定，2004年報名雖入圍決賽但未能拿獎，他仍持續在專業領域耕耘，終於成為大陸第一人奪得此項大獎肯定。一路以來他曾參與研發大陸月球及火星探測器的導航系統，還協助繪製全球主要河流的地圖，並於2002年4月成為大陸首名徒步穿越北極的先鋒，2011年他在戈壁沙漠測試玉兔三號原型月球車時，與野生駱駝初次碰面，讓一直喜愛動物的他開啟研究之路。

▲▼ 劉少創 。（圖／公關照）

▲劉少創自2011年起投入拯救亞洲最後的大型野生動物之一的野生駱駝的任務。（圖／勞力士提供，以下同）

分布在大陸西北與蒙古西南地區的野生雙峰駱駝，因氣候變化、喪失棲息地、疾病、天敵野狼攻擊、人類馴養和雜交繁育等問題，面臨極度瀕危狀態，目前數量已不足一千隻，且由於牠們分布廣闊，追蹤不易，讓擅長利用衛星觀測地球表面的劉少創靈機一動，運用太空技術監測遍布戈壁沙漠的野生駱駝，已為7隻駱駝戴上追蹤頸圈，每天也會向衛星發送所在位置，藉此了解牠們的行蹤、飲水位置與面臨的威脅，進一步評估制訂保護計畫。

▲▼ 劉少創 。（圖／公關照）

▲劉少創利用遙感、相機陷阱及蹄印追蹤大陸西北與蒙古沙漠區野生駱駝經過的區域。

談及下一個目標，劉少創期望與保育組織攜手建立兩個全新大型保護區，分別是野生駱駝國家公園，以及中蒙跨境野駱駝自然保護區，他獲得勞力士雄才偉略大獎，不僅達宣傳效果並獲得品牌實質資助，也希望藉此吸引更多有創意的年輕人加入行列，他說：「鼓勵年輕人跨領域學習。」他還有一個夢想，希望運用專業研究生長在高山水源區的雪豹，他笑著說：「有一個優勢是加入勞力士大家庭，裡面有很多這方面的人才可以交流。」

▲▼ 劉少創 。（圖／公關照）

▲劉少創表示目前已有7隻野駱駝佩戴追蹤頸圈，向衛星發送所在位置。

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關鍵字：

勞力士, Rolex, 劉少創

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