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泡麵別直接放入微波爐加熱！　5種使用方式恐暗藏危機

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▲廚房,微波爐,泡麵,餐具,陶碗,油,食用油。（圖／unsplash）

▲微波爐簡單好用，但有些食材跟容器不能直接加熱，不然恐怕暗藏危險。（圖／unsplash）

記者蔡惠如／綜合報導

微波爐在現代生活中扮演了快速加熱食物的得力助手，且單價低好入手，是學生跟租屋族的最愛，但除了我們所熟知的「金屬」，還有一些物品放進微波爐加熱，可能會引發危險，甚至損壞微波爐，以下5種使用方式請盡量避免。

▲廚房,微波爐,泡麵,餐具,陶碗,油,食用油。（圖／unsplash）

金屬容器和鋁箔
金屬會反射微波，不僅降低加熱效果，還可能引起火花，損壞微波爐，鋁箔當然也是，這點很多人都知道，卻沒注意很多物品都帶有金屬材質，像是泡麵碗使用的封蓋，上方有一層鋁箔，還有咖哩等調理包都有，千萬別直接全部拿進微波爐加熱，很容易引起火花，建議盡量將食物從包裝中裝進碗內再進行加熱。

食用油
切記食用油不可單獨放入微波爐加熱，有民眾可能會使用包裝蔥油、芝麻油等，切勿放進微波爐單獨加熱，因為油的溫度可能超過閃點，最嚴重恐引發火災，使用微波爐時格外小心，確保食物中的油均勻分佈，避免發生風險。

▲廚房,微波爐,泡麵,餐具,陶碗,油,食用油。（圖／unsplash）

塑膠袋和保鮮膜
部分塑膠袋和保鮮膜的材質，在微波爐中加熱時可能釋放有害物質，或是不耐高溫導致融化、或化學物質融到食材內，使用微波爐專用的袋子和保鮮膜，確保安全加熱，或直接移除包裝放到適合加熱的容器內。且部分冷凍食品的包裝，是不適合在微波爐中加熱的，會造成可能釋放有毒氣體或引起火花。

陶瓷器具和塑膠容器
即便是陶器或瓷器，也可能因為上方的裝飾含有金屬或其他物品，不能在微波爐內使用，像是有金屬光澤、勾邊的馬克杯，總之需確認容器上有「適用於微波爐」的標誌，以確保安全使用。

▲廚房,微波爐,泡麵,餐具,陶碗,油,食用油。（圖／unsplash）

雞蛋跟堅果
帶殼的雞蛋、有殼的堅果和密封的食物容器，還有瓶裝液體與冷凍食物，可能在加熱中因內部壓力積聚而爆裂，或者不均勻加熱導致食品品質問題。有時用微波爐加熱水太久，已達到沸點液體外觀卻呈現平靜狀態，屆時倒入咖啡粉或茶可能會引起突沸，液體會立刻沸騰瞬間汽化，猛然地向上噴發，容易燙傷，建議要分次加熱。

關鍵字：

微波爐, 安全, 加熱, 禁忌, 危險

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