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IKEA絕版品出清5折起　TOP5超值激省家具一次看

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▲IKEA 2024年首場絕版品出清優惠。（圖／品牌提供）

▲IKEA 2024年首場絕版品出清優惠，從即起至3／20開跑。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

IKEA絕版品出清即起開跑，本次有超過百項商品、連續4周限時限量5折起，還貼心整理出「TOP5超值激省家具」，第一名家具可直接省下近8,000元，等同半價讓你開懷買回家，此外附蓋收納盒、充電線、質感擦巾也祭出銅板價，讓你輕鬆升級日常居家。

▲IKEA 2024年首場絕版品出清優惠。（圖／品牌提供）

▲KUGGIS附蓋收納盒，原價179元，特價79元。

從即起至3／20期間，IKEA推出絕版品出清優惠，還整理TOP 5激省清單，首推TUFJORD雙人軟墊式床框，原價17,900元，特價9,999元，馬上現省7,901元直逼5折，其可調式床側板能輕鬆隨著不同厚度的床墊做調整，床下空間可以用來收納；L型設計的BEKANT左側轉角電動升降桌，原價17,990元，特價12,690元，現省5,300元，桌面高低可以自由調整，坐著或是站著都能舒適工作；簡約百搭的GALANT滑門收納櫃原價18,900元，特價14,900元，還附密碼鎖能更安全的保存個人文件。

▲IKEA 2024年首場絕版品出清優惠。（圖／品牌提供）

▲TUFJORD雙人軟墊式床框，優雅的深藍配色搭配金屬床腳，百搭耐用又舒適。

▲IKEA 2024年首場絕版品出清優惠。（圖／品牌提供）

▲BEKANT左側轉角電動升降桌，其桌面高低可以自由調整。

▲IKEA 2024年首場絕版品出清優惠。（圖／品牌提供）

▲GALANT滑門收納櫃，寬敞的抽屜搭配可調式的層板，能依需求彈性調整。

第四款則是BEKANT層架組，原價11,900元，特價8,300元，開放式、高顏值的儲物層架，讓東西一目了然方便拿取，也可當作隔屏；GODMORGON雙門鏡櫃原價11,990元，特價8,490元，在鏡面後增加牆上收納的櫃體空間，讓瓶瓶罐罐都能輕鬆收納，無框設計也可讓鏡面可以最大化，讓浴室有放大效果。

▲IKEA 2024年首場絕版品出清優惠。（圖／品牌提供）

▲BEKANT層架組，櫃體本身可吸附磁鐵變成記事板。

▲IKEA 2024年首場絕版品出清優惠。（圖／品牌提供）

▲GODMORGON雙門鏡櫃，讓瓶瓶罐罐都能輕鬆收納。

除實體門店外，IKEA線上購物也加碼，2／22晚上8點至9點觀看IKEA LINE官方帳號直播獲取指定折扣碼，並在2/28前線上購物單筆滿799元，選擇超商取貨並輸入指定折扣碼，即可折抵運費59元。此外還有百元的銅板好物，包括原價49元，特價19元的VINARN毛巾，以及原價49元，特價39元的INAMARIA廚用擦巾。LILLHULT充電線也推優惠，原價149元，特價69元；KUGGIS附蓋收納盒原價179元，特價79元。

▲IKEA 2024年首場絕版品出清優惠。（圖／品牌提供）

▲簡約花朵圖案的純棉INAMARIA廚用擦巾，原價49元，特價39元。

▲IKEA 2024年首場絕版品出清優惠。（圖／品牌提供）

▲LILLHULT Usb-a轉usb-c充電線，原價149元，特價69元。

Breeze Couture也宣布將於2月28日至3月10日，在微風廣場8樓MEGA Studio C1廳舉辦10年來首度的最低折扣特賣會。此次特賣會將集結包括alexanderwang、MM6 Maison Margiela等多個歐美品牌，以及Chloe、Fendi等精品童裝，全面推出1折起優惠。此外，還有英國奢華內衣Agent Provocateur和潮流鞋履New Balance、NIKE等，全場商品一律1折起。

▲IKEA 2024年首場絕版品出清優惠。（圖／品牌提供）

▲IKEA 2024年首場絕版品出清優惠。（圖／品牌提供）

隨著春季的腳步漸近，台灣知名家居品牌HOLA和樂家居以及LG電子紛紛推出限時優惠活動。HOLA即起舉辦年度「冬出清」活動，提供萬件商品5折起折扣，包括客廳、餐廳傢俱及寢具等，更有三麗鷗及迪士尼系列商品加入出清行列，推出最低3折起優惠。此外為迎接開學季，現場還有超過百項100元以下的生活好物，家有學童一定覺得超好買。

▲HOLA、LG年後出清優惠。（圖／業者提供）

▲HOLA年後推出清，居家商品5折起，史迪奇系列涼感造型抱枕（右），原價699元，特價419元。（圖／業者提供）

▲HOLA、LG年後出清優惠。（圖／業者提供）

▲米勒附蓋編織紋收納籃原價199元起，特價119元起。

▲HOLA、LG年後出清優惠。（圖／業者提供）

▲ACTONA 阿斯貝克白橡木貼皮書架（150X36.6XH90），原價8,900元，特價7,120元。

HOLA迎來一年一次的冬出清優惠，即起至3／13期間，破萬件商品5折起，包括解決收納需求的熱門商品「米勒附蓋編織紋收納籃」，以及簡單好搭配的「ACTONA阿斯貝克白橡木貼皮書架」，一向最熱賣的寢具也推出「100％桑蠶絲防螨抗菌四季被」和「恆好眠防蟎抗菌記憶枕」優惠，迪士尼系列商品也在其中，史迪奇系列涼感造型抱枕和迪士尼系列分隔雙層保鮮盒都可愛翻，現在入手最划算。

▲HOLA、LG年後出清優惠。（圖／業者提供）▲HOLA、LG年後出清優惠。（圖／業者提供）

▲100％ 桑蠶絲防螨抗菌四季被（左）原價5,980元起，特價4,784元起；恆好眠防蟎抗菌記憶枕曲線型（右）原價2,280，特價1,824元。

▲HOLA、LG年後出清優惠。（圖／業者提供）

▲迪士尼系列史迪奇分隔雙層保鮮盒，原價599元，特價299元。

關鍵字：

家具, 優惠, 特價, 線上購物, 出清, IKEA, 絕版品出清

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