減肥狂吃水煮餐？營養師曝「無油飲食」4大危害：掉髮、濕疹跟著來

▲營養師提醒，長期吃水煮餐不僅無益減肥還會影響健康。

記者張毓容／台北報導 圖／達志示意圖

你是否也是說到減肥，就想到要吃水煮餐或只吃蔬菜？對油脂避之唯恐不及，吃到一點都怕發胖？營養師谷傳玲就提醒，缺乏油脂其實也會引起各種健康問題！長期吃過於少油的低脂飲食、無油飲食，不僅對於減肥沒有太大用處，還會有以下4大危害，小心減肥不成反而變醜、傷健康。

＃容易月經失調



因為雌激素和黃體素的合成都需要膽固醇，而膽固醇在體內的運轉、代謝都是需要脂肪幫忙的，如果脂肪攝取不足就會引起荷爾蒙的紊亂，當然月經就會出問題了。

＃容易使大腦短路、情緒低落



如果缺乏DHA脂肪酸，會引起神經信號傳遞變慢，進而導致大腦思維變慢、卡卡的，就容易感覺大腦「短路」了。另外，缺乏DHA也會影響血清素的合成，而血清素是一種調節情緒、感知幸福的激素，一旦缺乏了血清素就會使得情緒低落。

＃影響頭髮皮膚健康



油脂攝取不足容易導致唇炎、皮膚乾燥、濕疹、掉髮等症狀，因為脂肪酸攝取不夠，身體就容易缺乏必須脂肪酸，而缺乏了必須脂肪酸就容易出現這些影響頭皮頭髮和皮膚的症狀。

＃影響脂溶性維生素的吸收



缺乏油脂會影響脂溶性維生素的吸收，影響人體各種系統的功能，像是若缺乏維生素A的話，會影響免疫力；缺乏維生素D會影響鈣質吸收，缺乏維生素K則會直接影響凝血功能。

最後谷傳玲也提醒，減肥千萬別極端的控制脂肪攝入，只要少吃高脂、高糖的食物，每餐吃到8分飽，這樣就能享受脂肪帶來的美味，還能健康地瘦下來。