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調味粉過度鮮豔請小心！營養師：蘇丹紅食用過多恐肝腎受損

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▲▼營養師：蘇丹紅食用過多恐肝腎受損 。（圖／Unsplash）

▲蘇丹紅為非法添加物，能使食物看起來鮮豔飽滿。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

食安問題拉警報，日前新聞炒得沸沸揚揚的蘇丹紅是什麼？對人體有害嗎？營養師高敏敏解釋，蘇丹紅是人工合成染料，為非法添加物，雖無明確證據會對人體致癌，但食用過多恐有導致肝功能受損、肌膚過敏問題，聽聽營養師教你如何挑選食物最安心。

▲▼營養師：蘇丹紅食用過多恐肝腎受損 。（圖／Unsplash）

據了解，蘇丹紅是人工合成的染料，並非天然染料，曾經過動物和細胞實驗，發現會致癌以及突變，因對健康有疑慮為非法添加物，雖不具立即毒性效果，食用過多仍會有肝腎功能受損等問題。

不肖業者為了讓食品看起來顏色鮮豔飽滿，會非法添加蘇丹紅，除了新聞報導中的零食添加蘇丹紅，像是鴨蛋黃、辣椒粉、豆腐乳、調味粉等，都是可能會添加蘇丹紅的食品。

▲▼營養師：蘇丹紅食用過多恐肝腎受損 。（圖／翻攝自FB/營養師高敏敏）

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

想要避免蘇丹紅吃進肚，營養師高敏敏有以下5大建議：

#選擇商家

選擇信譽良好、通過多項食品認證的食品商家購買。

#檢查標示

購買食物時需仔細閱讀食品成分表，也盡量少買來路不明、成分無標示的食品。

#觀察外觀

避免顏色過於鮮豔或售價過低的食品。

#分散風險

不要限定購買特定品牌或食物，避免吃進非法添加物，也可分散風險。

#均衡飲食

不要只吃特定食物，盡量選擇多樣化、多種配色、原型食物，自己健康煮一定更健康。

►鹽巴、小蘇打粉清洗超NG！營養師教你「正確洗蔬果」去除農藥殘留

關鍵字：

蘇丹紅, 加工品, 人工染料, 營養師

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