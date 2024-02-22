8個月狠甩50kg！賈玲超強減重食譜、運動菜單一次公開

▲電影《熱辣滾燙》掀起了一波減重熱潮。（圖／翻攝自微博/電影熱辣滾燙，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

大陸女星賈玲電影《熱辣滾燙》突破30億票房，其中一個賣點就是她為了電影在8個月內減掉近乎一個自己，體重從105公斤減至50公斤，《ET FASHION》盤點賈玲減肥菜單以及運動項目，看看如何憑藉毅力甩肉，劇中的她成功瘦身後翻轉人生，也找到生活新目標。

電影《熱辣滾燙》劇情圍繞著女主角減肥成功的勵志故事，所以她從暴肥到減重都需要對外界保密，待電影釋出之後，她為戲減重50公斤成為全劇最大亮點，賈玲如何成功瘦身更成為網友們的熱議話題。

賈玲曾在受訪中表示，她的瘦身方法非常健康，靠著飲食漸進式瘦身，一個月大概減掉4-5公斤，像是大白菜、紫甘藍、彩椒、雞胸肉、糙米飯就是她常挑選的食材，調味少油少鹽，一天以20克油、5克鹽為原則，並且盡量三餐盡量都控制在八小時內吃完，也就是坊間常聽到168斷食法，同時改變自己的生活習慣，早睡早起、規律作息，每天記錄身材變化和心情，她也向大家喊話：「希望大家都能保持良好心態，減重是個漫長過程，要有耐心和信心，相信自己一定能成功。」

除了飲食控制，更是利用扎實的運動訓練一鼓作氣瘦下來，她的基本訓練分成3大部分，分別為拳擊、功能性、抗阻力，她利用像是牛角包、藥球等各種訓練型工具，以及搭配高翻、動物流等各種功能性訓練動作，讓她解鎖了「俯臥撐凌空跳」，各種抗阻力訓練動作像是深蹲、頸後推舉、單側提拉等等，高難度的「負重引體向上」輕鬆達標，甚至硬拉上看120公斤，足足是她的本人的2倍體重多。拳擊則是包括了步伐練習、閃躲練習等等基本功，練出螢幕上的專業表現。

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