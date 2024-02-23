謝欣穎太念舊「8年前外套」還在穿！章廣辰自曝衣櫃裡超多UNIQLO內褲

▲謝欣穎、章廣辰搶先穿上UNIQLO最新春夏系列服裝，分享自己的穿搭心法。

記者張毓容／台北報導 圖／品牌提供、翻攝謝欣穎&章廣辰IG

日系時尚品牌UNIQLO於22日舉辦2024春夏系列新品發表會，同時展示最新一季UNIQLO:C設計師聯名系列，更特別請來《此時此刻》裡合作演出的謝欣穎與章廣辰搶先穿上春夏新裝。兩人現場除了分享穿搭心法，也各自透露自己衣櫃裡的服裝組成樣貌，私下穿著潮流有個性的謝欣穎，其實超念舊，很多衣服都捨不得丟，8年前的外套現在還在穿；而章廣辰則自曝衣櫃裡最多的竟是UNIQLO內褲，超乎想像的回答讓一旁的謝欣穎都笑翻。

顛覆平時給人的個性酷帥印象，謝欣穎選穿全新UNIQLO：C聯名春季系列中的細褶細肩帶洋裝，再外罩上短版軍裝外套，洋裝的飄逸輕盈材質與俐落硬挺外套的反差，讓她個性中又有女人味，還帶有度假感的輕鬆隨興氛圍。

而平時熱愛運動的章廣辰則透露自己喜歡偏機能感的單品，可以在工作與健身間隨時切換，像是這次他就以牛津襯衫搭配寬版降落傘工裝褲和防風防潑水的連帽外套，搭出都會輕休閒風，他更滿意提到「（褲子）有滿多口袋的！」他還不忘稱讚夥伴謝欣穎的穿搭「我也很喜歡她這套，看起來身材不錯，滿漂亮的」，讓謝欣穎在一旁笑開懷，也展現出兩人的好交情。

被問到衣櫃斷捨離的秘訣，謝欣穎直呼自己是捨不得丟的類型，「我都一直覺得總有一天一定會再穿到它，如果現在丟掉的話，可能有一天會後悔，因為曾經就有這樣過。」她也笑說還好最近比較忙，還沒有整理到衣櫃。她更透露自己衣櫃裡還留有大概7、8年前的外套，「我都覺得每一年都會穿到，確實我每一年也都有穿到它！」念舊程度讓章廣辰也驚呼。

章廣辰則表示自己認為現在的風格變化得滿快的，所以衣服大概一年沒穿就會整理掉，而整理出來的衣服會盡量送人，或是有些朋友在開二手衣店就會給朋友拿去賣，賣出的金額有時會看方便就捐出去。但他近期在裝潢媽媽在桃園的舊家，花了不少錢，就笑說自己最近比較窮，所以先捐給自己。

整理衣櫃頻率比較高的他也自曝，平時衣櫃裡最多的單品是UNIQLO的內褲，就連當下身上穿的也是，他更一本正經地說「內褲其實也要淘汰，會越洗越薄！」無釐頭回答讓謝欣穎也笑歪。

UNIQLO今年春夏以「Ease into Lightness」（輕迎新生活）為主題，透過不同的材質、剪裁與色彩，打造可以自由混搭、融入日常生活的全新系列服飾，擁有輕巧無拘、輕盈機能、輕柔材質等3大「輕盈」特質。

像是擁有令人驚艷柔軟度的打褶牛仔寬褲、延續工裝風潮的降落傘褲，或是防風立領連帽外套等，都是兼具舒適與設計感的中性穿搭單品首選。本季也推出多款採用天然材質製成的新品，也同步推出符合季節感的粉橘、淡綠和霧粉等柔和色系，呈現初春輕盈感，也有適合夏季的鮮艷活潑飽和色彩，像是特級亞麻襯衫、透膚圓領針織衫等都是焦點單品；而備受台灣人喜愛的「AIRism科技空氣衣」材質，今年推出「AIRism棉質洋裝」，還有AIRism彈性系列，DRY-EX速乾系列及春夏最需要的 AIRism抗UV系列都不能錯過。

另外，由前Chloé創意總監Clare Waight Keller操刀、眾多粉絲期待已久的UNIQLO：C設計師聯名系列最新一季，也將於2/23回歸上市。







▲ 趙露思肩背新加坡平價品牌PEDRO全新腋下包出鏡擺拍 。（圖／品牌提供）





▲PEDRO全新腋下包淺藍色，NT$4,490 。（圖／品牌提供）

大陸女星趙露思因演出戲劇《且試天下》、《偷偷藏不住》，人氣居高不下，她的私服裝扮同樣是許多粉絲追隨焦點，私下她維持清新風格，選用的單品也非遙不可及，日前肩背新加坡平價品牌PEDRO全新腋下包出鏡擺拍，以標誌性的交織字母組合為設計亮點，別具摩登感。趙露思以休閒One Piece洋裝和優雅毛呢外套疊搭，輕鬆讓甜美度大大提高，多變風格更受粉絲喜愛。