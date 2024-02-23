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最近總失眠？「5個方法」讓你快快入睡、一覺到天亮

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▲▼最近總失眠？「5個方法」讓你快快入睡 。（圖／Unsplash）

▲睡眠對於健康相當重要。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

現代人生活步調緊湊，睡眠時間普遍不足，要睡滿8小時簡直是天方夜譚，晚睡熬夜導致下午打瞌睡，但到了該睡覺的時間卻捨不得睡，網搜5個讓你早早快速入眠，同時增進睡眠品質，讓你隔天精神奕奕，做事也更有效率。

#建立睡眠時間表

人是習慣的動物，首先建立建立一個固定的睡眠時間表，每天都在相同的時間上床睡覺，即便沒有睡意也可以躺著閉眼來培養情緒，有助於調整你的生理時鐘，提升入睡效果。

#睡前避免喝咖啡飲或刺激性飲料

很多人睡不著是因為晚上喝了含咖啡因或是刺激性的飲料，像是茶、咖啡、能量飲料雖可以提神，但內含的咖啡因是一種刺激物質，可能干擾你的睡眠，特別是在晚上。

▲▼最近總失眠？「5個方法」讓你快快入睡 。（圖／Unsplash）

#創建一個放鬆的睡前儀式

睡眠時給自己一點儀式感，像是入睡時要關燈、聽著輕音樂，搭配深呼吸練習，又或是你想閱讀一本輕鬆好書，以上的方式有助於放鬆，舒緩一天的緊張，人鬆了才能未入眠做好準備。

#保持舒適的睡眠環境

舒適的睡眠環境也格外重要，確保房間溫度適中，床鋪舒適，並保持安靜。使用窗簾遮光，都能讓你擁有更好的睡眠質量。

▲▼最近總失眠？「5個方法」讓你快快入睡 。（圖／Unsplash）

#睡前一小時不用電子設備

專家建議在睡前一小時停止使用手機、平板電腦和電視，這些設備的藍光可能干擾你的生物時鐘，使入眠變得更加困難。

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關鍵字：

失眠, 技巧, 睡眠

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