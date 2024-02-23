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3種原因讓你不願丟東西　幾個步驟輕鬆斷捨離「迎接好運氣」

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▲購買,斷捨離,。（圖／pexels）

▲春天來臨，可趁換季時一併短捨離，迎接好運氣。（圖／pexels、unsplash）

記者蔡惠如／綜合報導

農曆年後邁入春天，天氣正在改變準備換季，加上新一年的展開，正好是重新檢視家中物品斷捨離的好機會，總是不知道怎麼割捨東西的你，其實不脫3種原因，只要好好找回思考方式，會發現處理物品時心情輕鬆多了，把雜物清出去、運氣才會進來，整個人變得更清爽，過來人建議這樣做。

▲▼ 5個整理衣櫃小技巧幫你高效斷捨離 。（圖／翻攝unsplash）

首先先找出不想丟東西的原因，第一就是「逃避」，覺得平常工作已經夠忙了，看到堆積如山的雜物真的不想再處理它，只想好好趁空閒時間休息，但不處理越積越多，反而更不想待在家（就更）不會處理了）。第二種就是「執著過去」，總覺得許多東西都有美好回憶，實在丟不出手，第三種就是不安全感，「要是我之後會用到怎麼辦？」是要丟之前想到的第一句話。

▲▼斷捨離，雜物。（圖／pixabay）

逃避發懶型
這狀況的心中大石就是「整理起來很麻煩、東西太多太重、分類太花時間」，告訴自己每個周末花2小時去做就好，且每次僅整理一部分，可以用一塊區域來畫，或是單一櫃子僅可。儘量簡化分類，像是可回收的衣物、明顯的可回收物品，其他不確定的就直接放進大塑膠袋裡，降低清理雜物的程序，會舒心很多。

▲▼斷捨離，雜物。（圖／pixabay）

執著過去
這類型的理由常跟上述逃避發懶一起連動，但更需要從「心態」上去解決，有些回憶型的物品往往跟當初的美好事物連結，留下它僅只是「日後觸發」使用，其實回憶的照片、回顧的社交平台更能也更有機會做到這件事，而長期放置的物品，雖然不像食材一樣會壞，但也會發霉、生鏽、腐朽，除非你用很大的心力去維護，不然它只會從一件你喜愛的物品，變成你不敢去觸碰的東西。

▲▼紙箱,箱子,雜物,成堆。（圖／取自免費圖庫pexels）

不安全感
「因為未來可能會用到，所以現在不想丟」這種心態，只會把物品變成垃圾，想想出國時的行李箱，你就會知道，在行李箱的東西其實就能維持你日常所需，其他都只是在等待你5年、10年拿出來用幾次？很高機率到時你會忘了有這東西，然後再買新的，因為買東西比找東西容易，現在網購很發達，在家裡就能補貨，不需要拿家中空間去堆疊，成本更大。

▲買,斷捨離,衣物,空間,居家,。（圖／pexels）

關鍵字：

斷捨離, 整理家中物品, 春天換季, 心情輕鬆, 好運進來

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