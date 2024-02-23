fb ig video ETtoday search mobile

IU突曬「眉釘新造型」又甜又酷網呼：帥氣十足！　新MV再藏個性唇環

>

實習記者施至真／綜合報導

南韓女星「國民妹妹」IU（李知恩），近期推出新專輯，不僅新歌MV邀請到青龍獎影后湯唯助陣演出，也收錄和BTS成員V（金泰亨）合作的新單曲。IU也在IG放上一系列金髮美照，眼尖粉絲也發現IU眉上的眉釘造型，瞬間成為全新話題。

IU的迷你六輯《The Winning》，終於在2月20日正式發行，先前IU釋出金色長髮造型，又純又御的造型讓網友大讚仙女下凡，MV中無論搭上各種風格服裝，亮眼金髮及空靈眼神，都讓IU超勾魂。而IU再度釋出金髮美照，並寫下：「再見檸檬」彷彿在和金髮造型告別，並宣告即將換上新髮色，而照片中，IU也露出眉毛上的眉釘，甜酷又帥氣的造型，也讓粉絲驚呼「姊姊真的太美了」、「就像真正的芭比」、「IU打眉釘真的帥氣十足！」

▲IU。（圖／翻攝IG）

▲IU打眉釘帥氣十足。（圖／翻攝IG@dlwlrma）

事實上新專輯中也能發現，和BTS成員V金泰亨合作新單曲〈Love wins all〉的造型中，IU也戴上唇環，看上去反骨卻能展現堅毅個性，非常符合正在逃亡路途中的末日情侶的人物設定， IU的帥氣造型就連女生也輕易迷倒。

▲IU。（圖／翻攝youtube@이지금 [IU Official]）

▲IU在〈Love wins all〉中戴上唇環。（圖／翻攝youtube@이지금 [IU Official]，下同）

▲IU。（圖／翻攝youtube@이지금 [IU Official]）

除了IU之外，南韓女星韓韶禧也曾在2022年曬出眉釘及唇環造型，強勁的風格平衡了韓韶禧的柔美外型，率性造型同樣迷倒一票粉絲！

►雙女神驚喜合作！IU新歌MV邀請湯唯「演女兒」　30秒預告全網掀討論

►IU、aespa Winter都在染！2024春季流行髮色盤點　一染顯白還有好氣色

《ETStar學習雲》開課了

想成為釣蝦神人、美拍達人、一進廚房就會煮

或想深度學習AI實用技巧、社交撩心術

高CP課程組合．限時大優惠

 

▲李雪線上課程。（圖／攝）

 

關鍵字：

IU, 李知恩, 新專輯, 眉釘, 唇環

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

ET Fashion

推薦閱讀

最害怕孤單的3大星座！雙魚很需要愛與被愛　Top 1只是表面裝冷漠

最害怕孤單的3大星座！雙魚很需要愛與被愛　Top 1只是表面裝冷漠

圖中第一眼看到什麼？測出你是不是容易緊張的人

圖中第一眼看到什麼？測出你是不是容易緊張的人

第一眼看到棉花糖還是雲朵？日網話題「金錢心理測驗」診斷漏財隱患

第一眼看到棉花糖還是雲朵？日網話題「金錢心理測驗」診斷漏財隱患

最近總失眠？「5個方法」讓你快快入睡、一覺到天亮 每天花18分鐘能讓心靈更平靜　給小事就容易焦慮的人 上班族4種職場同事要小心！太過安逸的同事也要遠離 謝欣穎太念舊「8年前外套」還在穿！章廣辰自曝衣櫃裡超多UNIQLO內褲 吃水煮餐減肥？營養師曝「無油飲食」4大危害：掉髮、濕疹跟著來 超準心測！第一眼看到天鵝還是眼睛？看看你命中自帶哪種好運氣 台東這樣玩！「最美跨海大橋」重新開放、「森林公園」野餐必去

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面