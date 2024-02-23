IU突曬「眉釘新造型」又甜又酷網呼：帥氣十足！　新MV再藏個性唇環

實習記者施至真／綜合報導

南韓女星「國民妹妹」IU（李知恩），近期推出新專輯，不僅新歌MV邀請到青龍獎影后湯唯助陣演出，也收錄和BTS成員V（金泰亨）合作的新單曲。IU也在IG放上一系列金髮美照，眼尖粉絲也發現IU眉上的眉釘造型，瞬間成為全新話題。

IU的迷你六輯《The Winning》，終於在2月20日正式發行，先前IU釋出金色長髮造型，又純又御的造型讓網友大讚仙女下凡，MV中無論搭上各種風格服裝，亮眼金髮及空靈眼神，都讓IU超勾魂。而IU再度釋出金髮美照，並寫下：「再見檸檬」彷彿在和金髮造型告別，並宣告即將換上新髮色，而照片中，IU也露出眉毛上的眉釘，甜酷又帥氣的造型，也讓粉絲驚呼「姊姊真的太美了」、「就像真正的芭比」、「IU打眉釘真的帥氣十足！」

▲IU打眉釘帥氣十足。（圖／翻攝IG@dlwlrma）

事實上新專輯中也能發現，和BTS成員V金泰亨合作新單曲〈Love wins all〉的造型中，IU也戴上唇環，看上去反骨卻能展現堅毅個性，非常符合正在逃亡路途中的末日情侶的人物設定， IU的帥氣造型就連女生也輕易迷倒。

▲IU在〈Love wins all〉中戴上唇環。（圖／翻攝youtube@이지금 [IU Official]，下同）

除了IU之外，南韓女星韓韶禧也曾在2022年曬出眉釘及唇環造型，強勁的風格平衡了韓韶禧的柔美外型，率性造型同樣迷倒一票粉絲！