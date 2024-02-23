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米蘭時裝周／人間芭比Somi、金泰梨曬長腿看秀！PRADA「手環包」賺足視線

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▲prada 。（圖／品牌提供）

▲PRADA 2024 秋冬系列女裝秀 。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／綜合報導

PRADA在米蘭時裝周獻上最新的 2024 秋冬系列女裝秀，秀場空間延續1月發表的男裝系列，從服裝設計上也持續探索辦公室美學的更多可能性，嚴肅卻富有美好想像。同時，英國女星艾瑪華森（Emma Watson）、韓星「人間芭比」Somi全昭彌、金泰梨也都來到現場看秀。

韓星代表Somi全昭彌、金泰梨皆演繹了標誌性的流蘇造型，以短褲搭配襯衫或是寬大剪裁的西裝外套，不畏當地低溫敬業秀出一雙筆直美腿，又帥又美的姿態相當吸睛。英國女星艾瑪華森則穿著透膚材質的花卉薄紗裙裝，頂著精緻臉蛋，格外具有仙氣。

▲▼ prada 。（圖／路透）

▲艾瑪華森（Emma Watson） 。（圖／路透）

▲prada 。（圖／品牌提供）

▲prada 。（圖／品牌提供）

▲（依序）Somi與金泰梨 。（圖／品牌提供）

Miuccia Prada 及Raf Simons 設計師雙人檔強強聯手自然是品質保證，PRADA 2024 秋冬系列女裝秀主要概念將時尚與歷史片段相融合，正如Miuccia在訪談中所說，「歷史與生活息息相關」，試圖將歷史記憶透過服裝來表達情感。第一套造型是修身的黑色直筒裙，裝飾滿滿輕柔飄逸的蝴蝶結，下搭及膝長靴，從強烈的女性氣質中拉回一絲率性。不難發現機車夾克、飛行員夾克、針織衫一系列經典符碼變奏，與剛發表的男裝系列有異曲同工之妙；舒適便於活動的運動面料結合緊身外套剪裁、賦予口袋和抽繩的大衣，譜出秋冬時節活潑休閒的輕快節奏。

▲prada 。（圖／品牌提供）

▲prada 。（圖／品牌提供）

▲prada 。（圖／品牌提供）

▲prada 。（圖／品牌提供）

▲prada 。（圖／品牌提供）

▲prada 。（圖／品牌提供）

▲輕柔飄逸的蝴蝶結、花卉圖騰打造靈動輕快的女裝意向。（圖／品牌提供）

象徵辦公室場域的各種精準剪裁西裝外套，被搭配了鮮亮色調的針織衫，巧妙呼應裙襬間的色彩褶皺，一切都恰到好處。簡而言之本季的流行趨勢，是將鞋款與帽子比例推向極致，而服裝曲線則擁抱身體，直接表現出女性氣質。

▲prada 。（圖／品牌提供）

▲▼ prada 。（圖／路透）

▲標誌性的手提包以臂環的方式被固定在手中。（圖／品牌提供、路透）

秀上值得聚焦的亮點，還包括模特兒佩戴顯眼的髮飾連結遮陽帽、太陽眼鏡呼應著妝容，更不難發現手提包一一改為懸掛式，運用全新廓形呈現的同時，以皮帶臂環的方式被固定在手中，使得使用者騰出雙手，打破既有背包方法，手法相當高明。當然，皮革手袋連雙皮帶的Buckle bag 、小貓跟尖頭高跟鞋仍作為主力單品輔助造型。

► 米蘭時裝周／宋雨琦紅裙看秀白到發光！FENDI追尋「英式優雅」爆款軟包必收

關鍵字：

PRADA, 秋冬系列, 女裝, 米蘭時裝周, Somi, 全昭彌, 金泰梨

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