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藏肉顯瘦5大穿搭技巧公開！收小腹、視覺細腿謹記一公式

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文／美人圈

過年放肆吃喝導致年後體重機數字狂飆，不僅臉型身材大走樣，肚子還囤積一大坨游泳圈！究竟這些惱人的肉肉要怎麼藏？以下不藏私公開5招顯瘦穿搭技巧，靠著衣櫃尋常單品就能視覺顯瘦-5KG，圓臉、厚背、粗腿，你所在意的身材BUG通通有救，全體女生這篇都該筆記起來。

▲顯瘦穿搭。（圖／翻攝自IG）

▲5招顯瘦穿搭技巧。（圖／IG@mulbada）

年後藏肉顯瘦穿搭技巧

1：同色系拉長比例

拉長身材比例是嬌小女生顯高、顯瘦的一大重點！這時候不妨利用「同色系穿搭」來製造整體延伸感，不刻意凸顯某部位，並運用基本白色、黑色或時下流行的灰色等去做搭配，視覺上瞬間小了好幾號，還給人好親近的印象！

▲顯瘦穿搭。（圖／翻攝自IG）

▲同色系穿搭可以製造整體延伸感。（圖／IG@lalalalisa_m、@jennierubyjane、@sooyoungchoi）

2：長版外套好修身

與其花大筆錢上健身房、還要數月才能看到減重效果，不如投資一件百搭實穿的「長版外套」，像是Oversized風衣、加長軍裝飛行外套等，一件就能完美把你身上贅肉都遮掩起來，寬鬆剪裁加上長版設計，還能讓比例看起來纖細苗條，厚背直接消失，搭配球鞋、靴子、雪靴都百搭時髦，一上身就氣場翻倍。

▲顯瘦穿搭。（圖／翻攝自IG）

▲長版外套超遮肉。（圖／IG@sooyoungchoi、@miya___072、@mulbada）

 
 
 
 
 

 
 

3：寬鬆和垂墜感設計

如果是下半身臃腫、梨形身型或大腿粗壯的女孩，可以挑選寬鬆、具有垂墜感設計的長裙就能有效藏肉，且薄透材質自帶仙氣，整個人更顯輕盈！或是利用這幾年很流行的少女風荷葉邊細節單品也能轉移焦點，讓人把目光鎖定在服裝獨特的剪裁上，而忽略你的微胖身材。值得一提的是，長裙長度最好要到腳踝或小腿位置，才能露出最纖細的部位，完美覆蓋腿粗的問題。

▲顯瘦穿搭。（圖／翻攝自IG）

▲具有垂墜感設計的長裙能有效藏肉。（圖／IG@mulbada、@j876my）

▲顯瘦穿搭。（圖／翻攝自IG）

▲選擇薄透材質自帶仙氣。（圖／IG@miya___072、@kisy0729）

4：寬+A

想要顯瘦，再購買褲款和裙子一定要謹記「寬+A」這個偽窈窕公式！略帶寬鬆的A字剪裁短褲和年輕美眉愛不釋手的Y2K感百褶裙才是真顯瘦利器，上窄下寬可以預留大腿一點彈性和空間感，露出最纖細的小腿，同時高腰設計能完美收起小腹，建議可以買比平日大一個尺寸，遮掩肚腩的效果會更好。

▲顯瘦穿搭。（圖／翻攝自IG）

▲購買褲款和裙子一定要謹記「寬+A」這個偽窈窕公式。（圖／IG@j876my、@jennyyberry）

▲顯瘦穿搭。（圖／翻攝自IG）

▲Y2K感百褶裙是顯瘦利器。（圖／IG@jennierubyjane、@mulbada）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5：局部露肌

很多微胖女孩乍看之下很瘦的關鍵撇步就是懂得「揚長避短」，避開身材缺陷和有贅肉的地方，將優勢展露出來，就能自帶回頭率！現在有許多服裝單品都會鎖定某一個特定部位，在設計中暗藏心機巧思，好比腰間挖洞的緊身上衣可以展露螞蟻腰、平口上衣能大曬纖細鎖骨和直角肩、公主蓬袖帶有女神氣場，瞬間讓人忘記你有腿粗、掰掰袖等BUG，若隱若現的局部露肌還十分撩人。

▲顯瘦穿搭。（圖／翻攝自IG）

▲顯瘦的關鍵撇步就是懂得揚長避短。（圖／IG@sooyoungchoi、@mulbada）

▲顯瘦穿搭。（圖／翻攝自IG）

▲局部露肌的穿搭十分撩人。（圖／IG@j876my、@mulbada、@miya___072）

延伸閱讀

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美人圈, 藏肉, 顯瘦, 穿搭

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