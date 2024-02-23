是初戀的香味！喚醒你心中最皎潔的白月光　乾淨純潔又美好

記者李薇／台北報導 圖／記者李薇攝、品牌提供

大多數人的初戀都是美好又純潔的象徵，更有人喻之為「白月光」，就好像是皎潔月亮散發出的明亮光澤，遙不可及又令人嚮往，而這幾支香水的氣味，絕對可以說是初戀該有的味道，淨透光明又乾淨澄澈，誰用誰愛上。

＃Diptyque 杜桑淡香水

重現Diptyque三位創辦人之一的Yves Coueslant在越南生活的童年時光，由品牌摯友調香師Fabrice Pellegrin重現這迷人的記憶，將他母親最喜歡的花卉「晚香玉」為靈感，輔以茉莉、橙花的氣息，交織出令人沉醉的白花香調，並且將越南海濱城市的水潤氛圍、母親的溫柔優雅，利用具層次的氣息，展現栩栩如生的兒時記憶。

將白花香氣與海洋調融合，這一支杜桑雖是以母親為靈魂，但整體香氣卻很柔和、舒服，令人不禁會回想起學生時代最純真的戀情，宛如綁著高馬尾、穿著潔白制服的女孩，那樣的青春活潑，美得不染俗氣，卻又充滿親切真摯的氛圍。

傳承以越南為靈感的香調設計，2024年更是將越南當地的傳統技藝「漆器」與「藤編」重啟，特別攜手越南手工工坊Hanoia打造全新的杜桑香氛套裝，運用漆面木材打造出禮盒基底，然後使用人工手工編織的藤條盒蓋，也有同樣技法製作的燭蓋，為此香氣增提溫潤質感。

＃Maison Francis Kurkdjian 永恆之水古龍forte淡香精

「極致純淨」是每個聞到永恆之水古龍forte淡香精人的註解，卡拉布里亞佛手柑的前調帶來明亮曙光乍現的感受，接著山梅花與甜豌豆交織簇擁的白花，最後輕盈如奶蓋的白麝香，為整體氣息餘韻悠長，就像是在一個晴天白雲的清爽午後，一件件白色衣物晾曬在庭園，淡淡的洗衣精氣息飄散空中，純淨無塵的新鮮氛圍。

不僅僅是純淨的白花香調，永恆之水的氣息更是散發輕輕的濕潤感，雖是古龍水，但其運用極致的香材與淬練技術，讓酒精比例偏高的古龍水也能擁有淡香精般的持久續航力，同時香氣卻不會過於濃重，可以更淡雅的展現出整個香氛譜曲。