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瘦不下來？營養師教你改善「痰濕體質」、冰飲先戒掉！

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▲▼中醫師教你改善痰濕體質。（圖／Unsplash）

▲想要改善痰濕體質，先從戒掉冰飲開始。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

年後你也體重失守了嗎？根據調查，年假期間約有4成民眾體重會增加平均3-5公斤，也是因為短時間吃得太多，使得體內廢物堆積過多而無法排出，逐漸形成痰濕體質，當身體代謝循環慢，減重更是遙遙無期，聽聽中醫師教你如何改善。

痰濕體質中的痰，指的是原先應從身體代謝出的東西，如血管中過多的脂肪、甚至是水腫，都可以稱做痰。換句話說，覺得自己的代謝力差，有三高、糖尿病、肥胖等症狀都屬痰濕體質。

京都堂中醫師林文君表示，若不知道自己是否趨於痰濕體質，也可以從自己身體的狀況來判定，像是是否常常覺得四肢水腫、疲憊倦怠、排便稀軟、臉部頭髮容易出油、女性的分泌物增多或異味難聞，另外也能從舌頭觀察，起初現象是舌苔為黃，再來可能會有裂紋，後半部也比較厚膩，若還出現舌質紅，表示體內營養過剩，無法化熱就會引起失調現象。

▲▼中醫師教你改善痰濕體質。（圖／Unsplash）

林文君醫師建議，有濕痰體質的人不建議再進補，應該先將體內的濕痰排出，除了會讓人神清氣爽之外，也才有助於減重。痰濕體質者首先調整飲食的結構，減少高脂、高糖、生冷食品，增加蔬菜、水果比例，如黑木耳、黃豆、黑豆、莓果類等，有助於腸胃道健康改善消化不良，幫助降低體內發炎狀況，除了飲食，也可尋求中醫給予用藥，幫助體質做進一步的調理。

▲▼中醫師教你改善痰濕體質。（圖／Unsplash）

最後醫師也提醒，中醫依據個人體質輔以中藥與埋線調理，但體質改善並非一蹴可幾，應從多面向的管理如居住環境避免潮濕、外出運動享受日光浴，回家沐浴也建議以熱水為主，以及充足的睡眠和均衡飲食，一旦濕氣難以在體內積存，就必須花更多的心力讓身體恢復正常新陳代謝囉！

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關鍵字：

痰濕體質, 中醫, 排濕, 瘦身, 減重

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