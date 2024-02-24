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NewJeans Hanni「機場曬Gucci訂製包」捂嘴燦笑萌翻！肖戰帥拎同款飛米蘭

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▲▼ NewJeans Hanni機場曬Gucci包燦笑萌翻。（圖／品牌提供）

▲Hanni穿著可愛休閒風現身機場，飛米蘭參加GUCCI 2024秋冬女裝大秀。

記者張毓容／台北報導　 圖／品牌提供

南韓大勢女團NewJeans出道即爆紅，在全球各地都擁有極高人氣，一舉一動都備受粉絲關注，而近日2024秋冬米蘭時裝周正盛大展開，團中身為GUCCI全球品牌大使的越澳雙籍成員Hanni也已出發米蘭，她被捕捉到全身穿著GUCCI服飾現身機場，再拎上台灣還未上市訂製款GG Supreme印花旅行袋，為偏向休閒隨興感的造型打造亮點，扎起雙辮的她更捂嘴燦笑，直接萌翻眾多粉絲。

  

挾帶著NewJeans的超高人氣和獨特魅力，Hanni在出道半年時就率先被GUCCI相中，成為團中首位精品品牌大使，更是史上最年輕的GUCCI品牌大使。在GUCCI 2024秋冬女裝大秀即將登場前夕，Hanni也受邀前往米蘭觀秀，她的機場時尚造型選穿Oversized針織連帽上衣搭配低腰短褲，腳踩HORSEBIT厚底莫卡辛鞋，露出一雙纖細美腿，再搭配上青春無敵的雙辮髮型，增添甜美俏皮的女孩氣息，讓整體造型休閒舒適之餘，又不失時尚感。

她更手提預計4月份將在台灣上市的的GUCCI螢光黃印製款印花旅行袋，包上印有她的姓名縮寫「HN」，她還為包包掛上許多可愛吊飾，其中最吸睛當然是NewJeans與飛天小女警合作、Hanni化身的角色娃娃，搭配旁邊亮眼的「HN」字樣，展現滿滿「Hanni味」。

▲▼ NewJeans Hanni機場曬Gucci包燦笑萌翻。（圖／品牌提供） 

▲▼ NewJeans Hanni機場曬Gucci包燦笑萌翻。（圖／品牌提供）

另外2位GUCCI品牌大使－大陸人氣男星肖戰和因電影《血觀音》榮獲金馬獎最佳女配角的女演員文淇，同樣也出發前往米蘭看秀。肖戰搶先穿上2024早秋男裝系列服飾與I RE-WEB休閒鞋，手上也提著印有他姓名縮寫「XZ」的印製款旅行袋，簡單俐落的黑白造型，加上印花包款的點綴，讓整體造型不顯無聊，反而帥氣逼人。

▲▼ NewJeans Hanni機場曬Gucci包燦笑萌翻。（圖／品牌提供）

而文淇則是穿上一身簡約俐落的2024春夏女裝系列服飾，肩上背著ANCORA紅色 JACKIE賈姬包，打造吸睛焦點，再帶著SAVOY小款旅行箱，輕便踏上看秀旅程。

▲▼ 全智賢、湯唯Burberry秀場合體 。（圖／品牌提供）

▲全智賢穿著簡約依舊氣勢十足，在Burberry秀場與湯唯合體玩自拍。

最近時裝周陸續登場，各大品牌紛紛邀請國際巨星、時尚名人看秀增添亮點，像是前幾日Burberry 2024秋冬大秀現場眾星雲集，尤其全智賢和湯唯2大女神首度同框，畫面美到所有人搶拍！現場還聚集多位國際大咖名人巨星，包括泰國新男神Bright、南韓足球明星孫興慜、女星鄭有美、超模卡拉迪樂芬妮（Cara Delevingne）和裘德洛之女艾麗絲洛（Iris law）等，超狂星光陣容讓台上台下都充滿亮點。 

▲▼ 全智賢、湯唯Burberry秀場合體 。（圖／品牌提供）

身為Burberry全球品牌大使的南韓女神全智賢，身著一件簡約白襯衫搭配雙層圖騰拼接短褲裙，露出招牌大長腿，穿搭雖簡單但依舊氣勢十足，舉手投足都散發女神魅力；而新任代言人湯唯則選穿一件墨綠色長版風衣，下擺拉鍊刻意留空，露出內搭的藍色格紋褲襪，俐落中又帶有小巧思，同樣又帥又美。首度同框的兩大女神，不僅趁空擋玩起自拍，還被拍到手牽手合影畫面，可愛互動粉絲驚喜不已。

關鍵字：

米蘭時裝周, 時裝周, GUCCI, 2024秋冬, 女裝, NewJeans, Hanni, 肖戰, 文淇

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