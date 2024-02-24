fb ig video ETtoday search mobile

水感不黏膩！「最新卸妝單品」盤點、回歸肌膚潔淨感

>

記者曾怡嘉／綜合報導

清潔是美肌之本，卸妝清潔是保養當中最簡單也最重要的環節，若是清潔沒做好，後續的保養也都是白費，盤點最新卸妝品，看看哪一款是你的心頭好。

▲▼卸妝盤點。（圖／品牌提供）

▲Shu uemura 黑米精萃潔顏油，450ml，3,080元。

極致水感質地，為了油肌和混合肌而生，內含珍稀黑米萃取與日本黑碳精華，打造出超強清潔力、控油力、保濕力，以黑油溶黑頭，再搭配上微量水楊酸與果酸讓毛孔黑頭不再亂。

▲▼卸妝盤點。（圖／品牌提供）

▲Bobbi Brown 超輕水感茉莉卸妝油，200ml，200ml，2,150元。

明星商品再進化，新版超輕水感茉莉淨妝油，添加三款全新頂級精油，滋養肌膚更升級，但質地卻更水感還能秒速溶妝，連防水性彩妝也能輕鬆去除。

▲▼卸妝盤點。（圖／品牌提供）

▲Kanebo 舒顏盈潤卸妝凝霜，160g，2,200元。

以豆腐柔軟質地為發想，一接觸肌膚立即化開的柔滑薄膜，柔潤舒適包覆，輕滑即可將油劑從美容液凝膠釋放出來，極速吸附彩妝污垢，不需乳化即可快速卸妝，

▲▼卸妝盤點。（圖／品牌提供）

▲碧菲絲特 水嫩即淨卸妝棉（美樂蒂限定增量版），50片，220元。

添加能守住肌膚水分的胺基酸保濕成分及持久型玻尿酸，溫和卸除彩妝髒污更同時加強保濕，創造水潤保濕美肌，使用過後肌膚不緊繃，卸妝同時完成簡單保養。

關鍵字：

卸妝, 清潔, 新品, 卸妝油, 卸妝霜, 卸妝棉

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

ET Fashion

推薦閱讀

圖中第一眼看到什麼？測出你是不是容易緊張的人

圖中第一眼看到什麼？測出你是不是容易緊張的人

最害怕孤單的3大星座！雙魚很需要愛與被愛　Top 1只是表面裝冷漠

最害怕孤單的3大星座！雙魚很需要愛與被愛　Top 1只是表面裝冷漠

米蘭時裝周／MOSCHINO變樣了！新設計師上任3周交出首秀　引領實穿搞怪美學

米蘭時裝周／MOSCHINO變樣了！新設計師上任3周交出首秀　引領實穿搞怪美學

潤娥背CELINE新手袋靠一單品穿出法式優雅　林智妍換新身份狂曬這款 米蘭時裝周／人間芭比Somi、金泰梨曬長腿看秀！PRADA「手環包」賺足視線 「大馬最美千金」、楊紫瓊撞690萬名錶　愛馬仕多到陷入選擇困難 NewJeans Hanni「機場曬Gucci訂製包」捂嘴燦笑萌翻！肖戰帥拎同款飛米蘭 第一眼看到棉花糖還是雲朵？日網話題「金錢心理測驗」診斷漏財隱患 水感不黏膩！「最新卸妝單品」盤點、回歸肌膚潔淨感 超準心測！第一眼看到天鵝還是眼睛？看看你命中自帶哪種好運氣

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面