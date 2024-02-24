水感不黏膩！「最新卸妝單品」盤點、回歸肌膚潔淨感

記者曾怡嘉／綜合報導

清潔是美肌之本，卸妝清潔是保養當中最簡單也最重要的環節，若是清潔沒做好，後續的保養也都是白費，盤點最新卸妝品，看看哪一款是你的心頭好。

▲Shu uemura 黑米精萃潔顏油，450ml，3,080元。

極致水感質地，為了油肌和混合肌而生，內含珍稀黑米萃取與日本黑碳精華，打造出超強清潔力、控油力、保濕力，以黑油溶黑頭，再搭配上微量水楊酸與果酸讓毛孔黑頭不再亂。

▲Bobbi Brown 超輕水感茉莉卸妝油，200ml，200ml，2,150元。

明星商品再進化，新版超輕水感茉莉淨妝油，添加三款全新頂級精油，滋養肌膚更升級，但質地卻更水感還能秒速溶妝，連防水性彩妝也能輕鬆去除。

▲Kanebo 舒顏盈潤卸妝凝霜，160g，2,200元。

以豆腐柔軟質地為發想，一接觸肌膚立即化開的柔滑薄膜，柔潤舒適包覆，輕滑即可將油劑從美容液凝膠釋放出來，極速吸附彩妝污垢，不需乳化即可快速卸妝，

▲碧菲絲特 水嫩即淨卸妝棉（美樂蒂限定增量版），50片，220元。

添加能守住肌膚水分的胺基酸保濕成分及持久型玻尿酸，溫和卸除彩妝髒污更同時加強保濕，創造水潤保濕美肌，使用過後肌膚不緊繃，卸妝同時完成簡單保養。