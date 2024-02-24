難怪腦霧記憶差！營養師曝「傷害大腦」5種食物：最好少吃

▲營養師提醒，有些食物會傷害大腦要盡量少吃。

記者張毓容／台北報導 圖／達志示意圖

你是否也是那個上一秒講完，下一秒就忘了的人？最近想事情總是卡卡，腦霧到被朋友笑說該吃銀杏？小心可能是你吃了太多「傷腦食物」！營養師谷傳玲提醒，如果你有思維變慢、記憶變差、注意力無法集中等情況出現，有可能是你的大腦正在衰退中。要想大腦健康、記憶好，以下5種會傷害大腦的食物要少吃。

＃高糖食物



含糖量高的食物會讓身體一點一點地失去抗氧化能力，慢慢增加發炎反應，並會影響大腦之間的信號傳遞，容易導致記憶力下降。每天添加糖的攝取量建議控制在50g以內，如果能控制在25g以內更好，還要留意成份表，若成份表裡含有蔗糖、果糖、糖漿、蜂蜜的食品都要少吃。

＃高鹽的食物



吃得太鹹直接會損傷大腦神經元的功能，會加速大腦的衰退、影響認知，還會影響睡眠。除了自己下廚煮飯時少放點鹽，建議也要多看營養成分表，盡量選擇成分表裡鈉含量低於400毫克（每百克）的食物。

＃汞含量高的魚

環境污染日益嚴重，現在很多海魚都含有汞，而汞是一種很強的神經毒素，會直接傷害大腦和神經系統，尤其是會傷害胎兒、嬰兒這類神經系統正在發育、還很脆弱的人群，所以像是大目鮪魚、劍魚、大耳馬鮫等含汞量較多的魚，千萬別給孕婦和小孩吃。

＃富含飽和脂肪酸和反式脂肪酸的食物



飽和脂肪酸和反式脂肪酸都會增加發炎反應，讓大腦衰老得更快，而且這兩種物質都會升高壞的膽固醇、影響大腦的血管，容易導致思維遲鈍、記憶力下降等問題。

所以平時建議少吃肥肉、奶油、椰子油等富含飽和脂肪酸的食物，還要少吃各種蛋糕、巧克力、即溶咖啡飲品等，這些食品很可能含有反式脂肪酸，尤其是油炸物，只要是使用可高溫油炸的植物油，幾乎都有反式脂肪。如果看配料表裡含有奶精、代可可脂、植物奶油、氫化植物油等成分，那就說明食品裡很大可能含有反式脂肪酸 。

＃酒精



酒精代謝時會產生乙醛， 而乙醛是有神經毒性的，會引起大腦的損傷。谷傳玲就提醒經常喝酒的人一定要注意，尤其是女性，酒精對於女性的影響比男性更大，別等到注意力下降、記憶力變差才想戒酒，那就晚了。