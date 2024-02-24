Tiffany從超級富豪收藏中挑珍珠　打造獨一無二石上鳥珠寶

▲Jean Schlumberger by Tiffany 石上鳥珍珠系列鉑金及18K金鑲嵌白色與淡奶油色圓形、近圓形天然海水珍珠項鍊。（圖／Tiffany提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

傳奇珠寶設計師尚史隆伯傑（Jean Schlumberger）1965年為Tiffany & Co.打造的石上鳥胸針，是珠寶史上經典之作，而今石上鳥不再只是停駐在各種彩色寶石上，也佇立於天然海水珍珠上，Tiffany從富豪Hussein Al Fardan私人收藏中精選天然海水珍珠，創作完整的Bird on a Pearl石上鳥珍珠系列胸針、項鍊、耳環與戒指，珍珠迷人的色澤為作品更添柔美。





▲Jean Schlumberger by Tiffany石上鳥珍珠系列耳環。





▲Jean Schlumberger by Tiffany 石上鳥珍珠系列鉑金及18K金鑲嵌白色天然海水珍珠戒指。

Tiffany連續2年與珍珠藏家Hussein Al Fardan合作，從他精彩的收藏中挑選能展現四季自然之美的天然海水珍珠，從暖棕色、淡粉色到金黃色與白色，各展現不同的季節魅力，搭配石上鳥各式動感姿態，模樣俏皮且不失優雅。品牌特別強調打造一條珍珠項鍊難度尤其高，因為必須精挑細選尺寸、形狀、光澤一致的珍珠串成項鍊，往往需要超過20年的時間累積。





▲Jean Schlumberger by Tiffany 石上鳥珍珠系列18K玫瑰金及鉑金鑲嵌淺灰色水滴形天然海水珍珠、香檳色鑽石、鑽石及紅寶石胸針。

▲Jean Schlumberger by Tiffany 石上鳥珍珠系列推出橡果造型胸針。

法國珠寶世家梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）即起至4月14日於南韓首爾D Museum舉辦的「梵克雅寶：時間、自然、愛」典藏臻品回顧展，展出逾300件世家自1906年以來創作的珠寶、腕錶和珍稀配件，當中自然與愛主題中，呈現多件品牌自1920年代起發表的雀鳥造型古董珠寶，一款1942年問世的Bird of Paradise胸針鑲嵌彩色寶石彰顯輕盈飛舞的姿態，模樣靈動；另一款1945年發表的Lovebirds胸針，則傳神演繹一對站在黃K金枝椏上並點綴水滴形鑽石花朵的鑲鑽雀鳥，這對愛情鳥相依偎構成心形，甜蜜之情盡在不言中。





▲梵克雅寶正於南韓展出1942年問世的Bird of Paradise胸針，黃K金與鉑金鑲嵌紅寶石、藍寶石及鑽石。（圖／梵克雅寶提供，以下同）





▲梵克雅寶1945年發表的Lovebirds胸針，鉑金與黃K金鑲嵌紅寶石及鑽石。