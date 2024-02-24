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陸肯德基新品「湯圓咖啡冰淇淋」口感新奇！中西結合、濃郁滋味意外很搭

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記者鮑璿安／台北報導

每年元宵節都要吃湯圓應景，最近大陸肯德基KFC推出話題新品「湯圓咖啡」，圓圓飽滿的芝麻湯圓竟然搭配上咖啡冰淇淋，可以說是最強的中西結合甜點，掀起網友討論。

▲▼ 大陸肯德基 。（圖／翻攝自小紅書）

▲▼ 大陸肯德基 。（圖／翻攝自小紅書）

▲新品「湯圓加朵浪漫」 。（圖／翻攝自小紅書）

大陸KFC旗下KCOFFEE肯悦咖啡為元宵節特別推出新品「湯圓加朵浪漫」，主角是標榜現煮的黑芝麻湯圓，餡料飽滿香氣四溢，祭出巧思搭配上KFC招牌的奶香冰淇淋，並淋上濃縮咖啡液，因此就形成了湯圓配拿鐵冰淇淋的奇妙享受，中西結合碰撞出全新滋味，成功引起討論話題。

這款新品不光造型吸睛應景，連口味也很新穎，據網友試吃表示，吃完很有飽足感，而且一冷一熱結合，在略帶苦澀的咖啡液和甜湯圓搭配之下，毫無違和感還很好吃，一口接一口完全停不下來。

▲▼ 南韓麥當勞 。（圖／翻攝自官網）

▲南韓麥當勞新品覆盆子奶油乳酪派 。（圖／翻攝自官網）

南韓麥當勞則帶來覆盆子奶油乳酪派，這款甜點派的主打特色在於以可可脆皮營造巧克力香氣，內餡則搭配上酸甜滋味的覆盆子，吃得到些許果粒，口感非常豐富，光是這樣還不夠，並融合了醇香十足的奶油乳酪，因此兩者口味起到平衡作用，雙餡料夾在裡頭相當滿足，作為冬日甜點而言簡直太幸福了。

關鍵字：

元宵節, 湯圓, 肯德基, 新品, 限定

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