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重現《穿著Prada的惡魔》！安海瑟薇深V與艾蜜莉布朗比美　世紀同框超凍齡

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記者鮑璿安／外電報導

第30屆美國演員工會獎(Screen Actors Guild Awards)頒獎典禮於24日在洛杉磯舉行，現場眾星雲集，一大看點就是經典電影《穿著PRADA的惡魔》的主演梅莉史翠普（Meryl Streep）、安海瑟薇（Anne Hathway）和艾蜜莉布朗（Emily Blunt）終於重聚，為影迷帶來一波回憶殺。

▲梅莉史翠普（Meryl Streep）、安海瑟薇（Anne Hathway）和艾蜜莉布朗（Emily Blunt） 。（圖／CFP）

▲（右起）安海瑟薇、梅莉史翠普和艾蜜莉布朗 。（圖／CFP）

《穿著PRADA的惡魔》電影上映至今即將邁入20年，安海瑟薇和艾蜜莉布朗也都從梅莉史翠普身旁的小跟班變成聞名全球的巨星，安海瑟薇才剛結束米蘭時裝周的看秀行程，就立刻趕回出席這一盛會，三人組再度同框為美國演員工會獎頒獎。

▲梅莉史翠普（Meryl Streep）、安海瑟薇（Anne Hathway）和艾蜜莉布朗（Emily Blunt） 。（圖／CFP）

▲安海瑟薇身穿Atelier Versace 2015春夏高級訂製服 。（圖／CFP）

安海瑟薇選穿的是Atelier Versace 2015春夏高級訂製服，明亮飽和的藍色帶來視覺上的愉悅，而剪裁更是賞心悅目，以溫婉的落肩設計伴隨深V，具有結構感的廓形，搭配粗腰帶和高開衩裙身輔助，在她的絕妙體態下散發性感張力。

艾蜜莉布朗則演繹Louis Vuitton 訂製紅色禮服，完美包覆她前凸後翹的身線，胸前具有弧度的大面積挖空，擁有一股來勢洶洶的霸氣美。梅莉史翠普這套Prada深紅色透視襯衫裙，點綴了恣意生長的水晶刺繡，在正式和典雅之間取得完美平衡，三人久違同框也留下俏皮合影，默契依舊。

關鍵字：

美國演員工會獎, 穿著PRADA的惡魔, 梅莉史翠普, 安海瑟薇

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