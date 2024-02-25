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越難過就越冷靜的3大星座！Top 1喜歡掌控一切包括情緒　不想做出錯誤決定

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▲▼ 越難過越冷靜3大星座 。（圖／翻攝IG）

記者張毓容／綜合報導　圖／翻攝IG@tvn_drama

有些人容易被情緒牽著走，一旦情緒不好、難過的時候，就想大肆宣洩，有時甚至會做出讓自己後悔的事，但也有些人完全相反，不喜歡讓情緒外顯，尤其是負面情緒，只想躲起來自己消化。微博擁有40萬粉絲的星座博主「12星座屋」就公開越是難過就越冷靜的3大星座，尤其Top 1總是想掌控一切，包括自己的情緒，即使情緒不好也會逼自己冷靜，不想做出錯誤決定。

▲▼ 越難過越冷靜3大星座 。（圖／翻攝IG）

Top 3：射手座

性格熱情奔放的射手座，難過的時候，比較不會像一般人一樣情緒崩潰或是想要發洩，他們反而會冷靜下來，變得比較沉默，但因為他們平時比較開朗外向的，一旦冷靜下來，就會讓人感受到他們的情緒低落。射手不是一個喜歡把負面情緒表達出來的星座，如果問他們心情不好的原因，他們會願意傾訴出來的可能性也很低，他們只想自己安靜一陣子，自我消化完就沒事了，也不會一直被負面情緒糾纏。

▲▼ 越難過越冷靜3大星座 。（圖／翻攝IG）

Top 2：水瓶座

水瓶座本來就不是會把情緒外露的星座，不管是開心或不開心，他們的表現都不是很明顯，更多時候的水瓶看起來會有點冷淡，常給人不小的距離感。尤其是有負面情緒的時候，他們的第一選擇通常都是躲起來，自己處理，雖然在他人眼裡，這樣的水瓶座很冷情，但對他們來說，這種安靜又冷靜的處理方式是他們覺得比較舒服的。

▲▼ 越難過越冷靜3大星座 。（圖／翻攝IG）

Top 1：摩羯座

當然摩羯座也不是完全沒有情緒失控的時候，但是真的很少見，而且當他們年紀越大，越少發生這種情況。摩羯會想要掌控一切，包括自己的情緒，年輕時的他們或許還沒有足夠的能力控制得宜，但隨著年紀漸長、變得成熟之後，他們就會逼著自己保持理智。即使自己的情緒不好，他們也不希望自己被負面情緒影響，而做出錯誤的決定或是行為，因此越是遇到情緒不好的時候，他們越是會提醒自己要理智，免得情緒失控。

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關鍵字：

星座, 十二星座, 運勢, 情緒, 情緒控管, 摩羯, 水瓶, 射手

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