星巴克2／26起連續4天買一送一　點連結出示截圖多賺一杯

▲星巴克連續4天推買一送一。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會粉絲頁）

記者蔡惠如／綜合報導

星巴克今（2／26）再推買一送一優惠，連續4天至店出示特定截圖，就能享特大杯買一送一，路易莎則在今明都有全天咖啡第二杯半價優惠，伯朗咖啡館則有周一會員分享日，另85度C則針對228當天，祭出咖啡買二送一，美式咖啡一杯僅47元，快揪咖享優惠吧。

▲本次的春日花瓣關鍵字與星巴克推出的春天外帶杯款有關係喔。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會粉絲頁）

星巴克今起至2／29一連四天，推出「尋找春日幸福花瓣 社群截圖好友分享日」活動，消費者至店出示星巴克網站首頁廣告、LINE官方帳號、Instagram、Facebook上「春日幸福花瓣」活動截圖，在上午11點到晚上8點期間，購買兩杯特大杯風味、冰熱一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。

優惠品項不包含蜜桃百香抹茶那堤、星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。不提供優惠門市請看文後列表。

路易莎咖啡也從2／19起至2／28期間，在每周一、二、三推出「新春開工慶」優惠，優惠當日全門市「全時段」提供全系列飲品第二杯半價（不含手沖、超越精品咖啡），屆時想喝優惠咖啡再也不用趕早上11點以前啦。

伯朗咖啡館今年2月底前每周一推「會員分享日」優惠，且不限品項，可選擇不同飲品，優惠者以低價者計，此優惠需全額以Lounge卡儲值金付費，請注意手沖精品咖啡、極品藍山、瓶裝飲品、啤酒不適用本活動，加料品項依份數另外收費，飲品限結帳當日領取。

為迎接228假期，85度C也在2／28當天推出限定一日優惠，當天全時段大杯咖啡系列買二送一，以大杯美式咖啡為例，平均一杯只要47元，等同67折優惠，另推大杯咖啡系列的寄杯卡，每張10杯，也能以賣二送一的優惠方式購買，平常有在喝的消費者不妨囤起來。

星巴克不適用好友分享門市：

松山機場、松機T2、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、二航廈D3、二航管制4F、小港國際站、青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、彰化高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、南港車站、南港高鐵、松山車站、台鐵一、板橋車站、中壢休息站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、南投休息站、西螺、東山休息站、關廟南、仁德南、仁德北、古坑休息站、草山、花蓮和平、洄瀾、宜蘭頭城、福隆觀海、清境、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、花蓮理想、龍門、101典藏。