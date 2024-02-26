吳卓源秀纖腰美背自曝「愛偷穿爸爸襯衫」！攜手《愛愛》詹子萱成最辣大學生

記者張毓容／台北報導 圖／品牌提供

法國精品品牌Longchamp舉辦全新春夏系列發表活動，特別以本季新裝主題的「Longchamp University」打造了一場盛大的「開學派對」，更邀請了最近因《愛愛內含光》而爆紅的詹子萱、曹佑寧及和2大人氣女歌手Julia吳卓源及9m88一同來跑趴，演繹最新春夏時尚的同時，也讓他們重回大學時光再次體驗校園生活氛圍與美好。四人分享自我穿搭時尚時，吳卓源竟自曝私下很愛穿爸爸的襯衫，甚至會去對方衣櫥挑衣，顛覆大家對女神的想像。

近期因熱播影集《愛愛內含光》裡「邱曖」一角備受關注的新銳演員詹子萱，以白色LOGO綁帶T恤搭配杏黃色大喇叭褲，再拎上有著彩色串珠裝飾的Roseau水桶包，清爽又亮眼的顏色更展現出青春氣息。她最喜歡手上的水桶包，彩色串珠的點綴讓包包顯得很特別，也是她很喜歡的撞色感。

她分享自己私下最愛買帽子，家裡帽子幾乎多達20頂，包含棒球帽、毛帽等各種帽型都有，因為平時穿比較寬鬆的時候就喜歡戴帽子，「我覺得配帽子有一種街頭的感覺」。而首次出席時尚活動的她談到被邀請心情，笑說覺得比演戲還緊張，但還是很開心，可以來欣賞新品。她也透露常收到訊息問說跟很多天菜男神合作壓力是否很大，她坦言壓力確實大，「因為自己比較新，合作過的每個人都非常有經驗，也是我以前都知道的演員，也很欣賞他們，所以希望自己可以盡量表現好」。

新戲《華麗計程車行》開紅盤、人氣再攀升的曹佑寧，穿著印有「Longchamp University」的灰色衛衣和印花百慕達短褲搭配白色休閒鞋，再以棒球帽反戴、掛上耳罩式耳機，一身休閒裝扮更多了潮流帥氣感。他表示這套造型與自己學生時期的穿著滿像的，加上現場佈置，讓自己感覺回到校園生活，更春青了一點，也透露如果可以重回大學時期，想要可以自由自在的運動、休息。

「鄉民老婆」Julia吳卓源選穿一套亮眼的紫色針織套裝，看似素色的針織短版上衣和長裙上有著滿滿經典騎士圖騰，服裝更有特點，兩截式設計不僅露出小蠻腰，背部挖空的小心機設計更讓整體造型優雅中又帶有性感魅力。她透露自己過去不敢嘗試紫色服裝，但最近在訓練自己跳出舒適圈，「人生就是要充滿了挑戰，我們就一個挑戰接著一個挑戰走下去！」她也笑說覺得自己穿起來滿好看的，又都會又度假，穿著上課或下課去party、野餐都很可以。

私下穿搭風格多元的她也透露自己非常愛格紋襯衫，去服裝店看到格紋襯衫都特別有感覺，就算家裡已經有了相同、相似的顏色，還是會很想入手！「至少2、30件起跳，我還沒有算在澳洲，還沒有拿過來的。」不僅如此，她還笑說「我爸爸也有很多，所以我沒事都會去他的衣櫥裡挑一些過來」，意外自曝會偷穿爸爸衣服，「可能（格紋襯衫）會讓我想起我爸吧～所以很愛！」

而參與不少戲劇作品的9m88則是以一襲亮片連身裙外搭撞色羅紋短版外套閃耀登場，再加上斜揹的電氣藍Smile包，營造華美又個性的反差感。被問到是否更瘦了，她自曝過年期間胖了約2、3公斤，笑說「可能是這個衣服太魔幻了，有個修身的力量！」才讓人看不出發胖跡象。被問到粉絲光敲碗的新歌進度，她透露「新年對我來說就是要慢慢地休息、度假，才會有新的靈感進來，我覺得大家都要適度的放鬆一下，所以新歌就今年慢慢來」。

