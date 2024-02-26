fb ig video ETtoday search mobile

吳卓源秀纖腰美背自曝「愛偷穿爸爸襯衫」！攜手《愛愛》詹子萱成最辣大學生

>

記者張毓容／台北報導　 圖／品牌提供

法國精品品牌Longchamp舉辦全新春夏系列發表活動，特別以本季新裝主題的「Longchamp University」打造了一場盛大的「開學派對」，更邀請了最近因《愛愛內含光》而爆紅的詹子萱、曹佑寧及和2大人氣女歌手Julia吳卓源及9m88一同來跑趴，演繹最新春夏時尚的同時，也讓他們重回大學時光再次體驗校園生活氛圍與美好。四人分享自我穿搭時尚時，吳卓源竟自曝私下很愛穿爸爸的襯衫，甚至會去對方衣櫥挑衣，顛覆大家對女神的想像。

▲▼ 吳卓源秀纖腰美背與詹子萱成最辣大學生 。（圖／品牌提供）

近期因熱播影集《愛愛內含光》裡「邱曖」一角備受關注的新銳演員詹子萱，以白色LOGO綁帶T恤搭配杏黃色大喇叭褲，再拎上有著彩色串珠裝飾的Roseau水桶包，清爽又亮眼的顏色更展現出青春氣息。她最喜歡手上的水桶包，彩色串珠的點綴讓包包顯得很特別，也是她很喜歡的撞色感。

她分享自己私下最愛買帽子，家裡帽子幾乎多達20頂，包含棒球帽、毛帽等各種帽型都有，因為平時穿比較寬鬆的時候就喜歡戴帽子，「我覺得配帽子有一種街頭的感覺」。而首次出席時尚活動的她談到被邀請心情，笑說覺得比演戲還緊張，但還是很開心，可以來欣賞新品。她也透露常收到訊息問說跟很多天菜男神合作壓力是否很大，她坦言壓力確實大，「因為自己比較新，合作過的每個人都非常有經驗，也是我以前都知道的演員，也很欣賞他們，所以希望自己可以盡量表現好」。

▲▼ 吳卓源秀纖腰美背與詹子萱成最辣大學生 。（圖／品牌提供）

新戲《華麗計程車行》開紅盤、人氣再攀升的曹佑寧，穿著印有「Longchamp University」的灰色衛衣和印花百慕達短褲搭配白色休閒鞋，再以棒球帽反戴、掛上耳罩式耳機，一身休閒裝扮更多了潮流帥氣感。他表示這套造型與自己學生時期的穿著滿像的，加上現場佈置，讓自己感覺回到校園生活，更春青了一點，也透露如果可以重回大學時期，想要可以自由自在的運動、休息。

▲▼ 吳卓源秀纖腰美背與詹子萱成最辣大學生 。（圖／品牌提供）

「鄉民老婆」Julia吳卓源選穿一套亮眼的紫色針織套裝，看似素色的針織短版上衣和長裙上有著滿滿經典騎士圖騰，服裝更有特點，兩截式設計不僅露出小蠻腰，背部挖空的小心機設計更讓整體造型優雅中又帶有性感魅力。她透露自己過去不敢嘗試紫色服裝，但最近在訓練自己跳出舒適圈，「人生就是要充滿了挑戰，我們就一個挑戰接著一個挑戰走下去！」她也笑說覺得自己穿起來滿好看的，又都會又度假，穿著上課或下課去party、野餐都很可以。

私下穿搭風格多元的她也透露自己非常愛格紋襯衫，去服裝店看到格紋襯衫都特別有感覺，就算家裡已經有了相同、相似的顏色，還是會很想入手！「至少2、30件起跳，我還沒有算在澳洲，還沒有拿過來的。」不僅如此，她還笑說「我爸爸也有很多，所以我沒事都會去他的衣櫥裡挑一些過來」，意外自曝會偷穿爸爸衣服，「可能（格紋襯衫）會讓我想起我爸吧～所以很愛！」

▲▼ 吳卓源秀纖腰美背與詹子萱成最辣大學生 。（圖／品牌提供）

而參與不少戲劇作品的9m88則是以一襲亮片連身裙外搭撞色羅紋短版外套閃耀登場，再加上斜揹的電氣藍Smile包，營造華美又個性的反差感。被問到是否更瘦了，她自曝過年期間胖了約2、3公斤，笑說「可能是這個衣服太魔幻了，有個修身的力量！」才讓人看不出發胖跡象。被問到粉絲光敲碗的新歌進度，她透露「新年對我來說就是要慢慢地休息、度假，才會有新的靈感進來，我覺得大家都要適度的放鬆一下，所以新歌就今年慢慢來」。
 

關鍵字：

Longchamp, Longchamp University, 2024春夏, 9m88, Julia, 吳卓源, 詹子萱, 曹佑寧, , 愛愛內含光

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

ET Fashion

推薦閱讀

越難過就越冷靜的3大星座！Top 1喜歡掌控一切包括情緒　不想做出錯誤決定

越難過就越冷靜的3大星座！Top 1喜歡掌控一切包括情緒　不想做出錯誤決定

2024「及肩中短髮」大紅！7款髮型圖鑑　螺旋鬆捲減齡顯瘦過渡期超推

2024「及肩中短髮」大紅！7款髮型圖鑑　螺旋鬆捲減齡顯瘦過渡期超推

星巴克2／26起連續4天買一送一　點連結出示截圖多賺一杯

星巴克2／26起連續4天買一送一　點連結出示截圖多賺一杯

做錯老更快！皮膚科醫師揭3個「抗老誤區」：不能等到皺紋出現 最害怕孤單的3大星座！雙魚很需要愛與被愛　Top 1只是表面裝冷漠 安海瑟薇裙裝緊到爬不起來　使出核心、大笑化解窘境 一戀愛就超黏人的3大星座男！Top 1沒安全感又容易多想　很依賴另一半 12星座「吵架王排行」Top 4！處女細節式翻舊帳、牡羊不管場合都開戰 圖中第一眼看到什麼？測出你是不是容易緊張的人 Miu Miu與New Balance三度聯名鞋超心動！仿舊530、連鞋帶也成為必收關鍵

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面