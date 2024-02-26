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Miu Miu與New Balance三度聯名鞋超心動！仿舊530、連鞋帶也成為必收關鍵

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記者鮑璿安／台北報導

Miu Miu被視為當代學院風的重要推手，延續與運動品牌New Balance 的話題合作，2024春夏終於展開三度聯名，以標誌性的 New Balance 530 跑鞋為基礎進行設計，不僅仿舊質感吸睛，連鞋帶也成為貫穿其中的巧思設計。

▲New Balance 與 Miu Miu 。（圖／品牌提供）

▲New Balance 與 Miu Miu 。（圖／品牌提供）

▲New Balance 與 Miu Miu 。（圖／品牌提供）

▲New Balance 與 Miu Miu三度聯名於2024春夏系列登場 。（圖／品牌提供）

New Balance 與 Miu Miu首次合作是在2022年春夏秀場，強調運動休閒與高端時尚的融匯，2024再次展開合作，本次選用1992 年推出的New Balance 530為藍本，將聯名之作命名為「530 SL」，雙方設計理念被完美投射，該鞋款以解構方式詮釋，不僅比例被重塑，更引入超平鞋底，延續530最初被賦予的輕巧特性，加入現代時髦因子。

▲New Balance 與 Miu Miu 。（圖／品牌提供）

▲New Balance 與 Miu Miu 。（圖／品牌提供）

▲530 SL 。（圖／品牌提供）

530 SL提供兩種款式，分別有自然暖色調的仿舊麂皮，還有經典黑白天然麂皮與網布面料製成的樣貌，均呈現一種歷經時代痕跡的古著效果。而鞋帶也可選配皮革與織繩等材質，打造強烈視覺效果，可說是盡展個人風格。

▲▼ 陳冠希 。（圖／品牌提供）

▲▼ 陳冠希 。（圖／品牌提供）

▲CLOT Superstar by Edison Chen鋸齒鞋融入了經典正裝設計精隨。（圖／品牌提供）

同時另一大話題鞋款adidas Originals by Edison Chen系列，新作CLOT Superstar by Edison Chen融入了經典正裝設計精隨的鋸齒鞋，將adidas標誌性的貝殼鞋頭重新構思，以異材質皮革手工縫製出細緻褶皺，流蘇的鞋帶設計，融合EVA中底結構、三線元素，可見雙方的設計語言被完整解讀。

關鍵字：

NEW BALANCE, 運動, 聯名, 鞋款, Miu Miu

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