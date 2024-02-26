米蘭時裝周／NCT Jeno、三吉彩花同框照超養眼！FERRAGAMO人魚鱗片顛覆想像

記者鮑璿安／綜合報導

米蘭時裝周看點不斷，FERRAGAMO重尋1920年代風貌，加入現代化摩登細節，為服裝廓形實施減法卻創造無比奢華的工藝，打造美人魚般的鱗片皮革裙裝，更邀請日本女星三吉彩花、全球大使韓團NCT成員Jeno Lee親臨現場看秀製造話題。Blumarine則呈現新任創意總監 Walter Chiapponi 首秀，為品牌在Y2K風潮上帶來安靜的蛻變。

▲日本女星三吉彩花、全球大使韓團NCT成員Jeno Lee親臨現場看秀。（圖／品牌提供）

▲1920年代漁民工作服中常見的及膝防水靴。（圖／品牌提供）





▲高級感的流動材質。（圖／品牌提供）

由創意總監Maximilian Davis操刀的FERRAGAMO 2024秋冬系列，持續以年輕的視角重塑經典，本季構想始於1920年代，當時人們以服裝展現自由意志，從一身簡潔有力包覆全身的橄欖綠套裝開場，俐落雕塑感翻領彰顯超現實主義精神，比例經過扭曲變構顯得更為奪目。而1920年代的制服與漁民工作服中常見的及膝防水靴與皮革外套，同樣成為本季造型的靈感之源，帶有冷酷的光澤感，是率性和性感的平衡點。

▲耗時19小時打造出人魚鱗片模樣。（圖／品牌提供）

大包控的摯愛單品，標誌性HUG包換上粒紋皮革新材質，點綴輕盈羽毛，飾以煥然一新的FERRAGAMO字母圖案，為呼應服飾造型，透過950枚層壓皮革亮片耗時19小時打造出人魚鱗片模樣，細膩到如第二層肌膚般親密，波光粼粼如夢似幻。





▲義大利時裝品牌Blumarine新任創意總監 Walter Chiapponi 首秀。（圖／品牌提供）

義大利時裝品牌Blumarine翻開嶄新一頁，新任創意總監 Walter Chiapponi 首秀就以日常廓形包裹品牌骨子裡的Y2K美學因子，打造更為實穿的衣櫥樣貌。飽和而內斂的粉色系點綴在亮片連身裝與毛絨球裝飾上，象徵野性美的動物紋大衣搭配上挑戰比例的短褲單品，碰撞出強烈火花，引領人進入一場秋冬時節的奢華蛻變。