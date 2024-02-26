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空汙有解！營養師籲：「顧肺食物」多吃、高麗菜、奇異果都在內

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▲▼空汙有解！營養師籲：「顧肺食物」多吃 。（圖／Unsplash）

▲高麗菜屬於十字花科，對於顧肺很有幫助。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

空汙日益嚴重，民眾除了外出戴口罩、降低出門頻率，營養師高敏敏教你靠飲食自救，盤點清肺、顧肺食物，營養要攝取均衡，才能保持健康。

空汙對人體造成的危害雖然看不見，但據研究數據顯示，成人一天會吸入破萬升的空氣，如果空氣不乾淨，懸浮微粒超標，真的會危害全身，必須提早預防。

我們常聽到的PM 2.5，又稱為細懸浮微粒，其中2.5是它的顆粒大小，是飄浮在空氣中類似灰塵的粒狀物，它比病毒大、比細菌小，讓眼看不見，長時間飄富在空氣中，恐深入人體肺部，有害全身，像是日常中的塵蟎、二手菸、燒金紙、點蚊香、放煙火、放鞭炮等都可能產生。

我們常說的「霾害」，會讓天空看起來灰濛濛的，主要是因為PM 2.5會對陽光產生散射，而PM2.5會引起許多身體危機如下，大家必須留意。

#肥胖/糖尿病

空污會引發身體發炎，降低人體管理胰島素能力。

#眼睛癢

眼睛黏膜會接觸空汙，是最常受害的部位。

#心血管硬化

P.M2.5會進入血液，造成血管內壁發炎。

#過敏變嚴重

使得皮膚、鼻子、喉嚨⋯等過敏發癢加重。

#呼吸道傷害

P.M2.5會沉積在支氣管及肺泡，易致支氣管纖維化、哮喘、肺活量下降、肺感染⋯。

#專注力下降

若孩童長期吸入有毒空氣，恐會影響腦部組織，阻礙認知發展。

▲▼空汙有解！營養師籲：「顧肺食物」多吃 。（圖／Unsplash）

營養師高敏敏建議，想避免髒空氣威脅，建議補充顧肺食物，像是十字花科蔬菜如白蘿蔔、白花椰、高麗菜，因富含蘿蔔硫素等 幫助防癌、抗氧化；含β胡蘿蔔素蔬菜，像是南瓜、紅蘿蔔、地瓜，有助提升上呼吸道抵抗能力。

▲▼空汙有解！營養師籲：「顧肺食物」多吃 。（圖／Unsplash）

大番茄和小番茄也富含茄紅素，能幫助修補受損細胞，而像是酪梨、鮭魚、堅果、好油，則擁有Omega-3、維他命E，幫助修補受損細胞，幫助降低發炎反應，而芭樂、蓮霧、釋迦、奇異果也因含有豐富維他命C，能保護身體免受自由基傷害。

▲▼空汙有解！營養師籲：「顧肺食物」多吃 。（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

關鍵字：

空汙, 顧肺, 清肺, 食物, 營養師

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