設計師被砸派、觀眾失控朝模特兒丟垃圾！　AVAVAV秀場負評滿天飛

記者鮑璿安／外電報導

義大利新銳時裝品牌AVAVAV 過去憑著模特兒摔倒、趕場狂奔等搞怪走秀方式迅速打開知名度，最新發表的2024秋冬時裝大秀更變本加厲，祭出了砸派、朝模特兒丟垃圾的橋段，場面相當失控，自然引來兩極評價。

▲AVAVAV最新大秀驚現砸派、垃圾滿天飛的場景。（圖／CFP）

創意總監 Beate Karlsson 將網路上的負面評論作為2024 年秋冬時裝秀的靈感發想，甚至在入場時先發給賓客塑膠手套和一桶垃圾，讓他們身臨其境參與這場大秀，當模特兒經過時，就可以毫無顧慮朝著他們扔垃圾。因此模特兒不光要走秀，還要承受被香蕉皮、水瓶、垃圾無情砸中，甚至因為踩中垃圾而摔到，仍要爬起來走完全場，混亂場面立刻引發討論。

不少網友則表示，完全無法接受刻意讓模特兒跌倒的呈現方式，光顧著看垃圾丟來丟去反而忽略了服裝本身。即便面臨排山倒海的負面評價，創意總監 Beate Karlsson卻在受訪時表示，這個系列是她迄今為止最喜歡的系列，希望透過現實生活中的侵略性來表達這種網路仇恨，而秀上則出現了神似動物爪子的分趾鞋、看起來像幽靈的套頭連帽衫，都是話題性單品。最後，Beate Karlsson親自謝幕時也接受了看似突如其來的「砸派」洗禮，在滿是垃圾的秀場中寫下句點。