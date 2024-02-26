一日之計在於晨！中醫曝「最佳作息表」、起床揉腹10分鐘超管用

▲把握早晨，一杯溫水有助於腸道健康。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

現代人越來越重視養生的必要性，像是女星賈靜雯每天早上起床都會先喝一口溫水，起床之前會先捏捏耳朵、動一動身體再起身，《ET FASHION》盤點中醫眼中的最佳作息表，跟著做對健康絕對有益處。

#早晨6-7點起床

中醫認為天亮時候起床最好，像是春天的時候，大約早上6點就可起床，而在冬天的時候，就可以晚一點起，起床先喝杯溫水來補充水分，接著揉腹10分鐘，有利於腸道健康。

#早上7：20洗漱

以中醫理論來說，起床洗漱可以揉揉眼眶、搓搓耳朵，再眺望遠方，再用熟頭舔舔上下牙齦，然後吞嚥口水36次，叩牙齒36下，接著再刷牙。

#洗漱後吃早餐

胃經運行的時間是辰時，也就是早上7點到9點，早餐一定要吃，幫助提供上午所需能量，以及幫助維持血糖的穩定。

#早上8-9點避免激烈運動

清晨並不是適合劇烈運動的最佳時刻，此時身體陽氣正慢慢升起，就西醫理論來說，此時的免疫系統功能也較為薄弱，這時候步行上班、慢跑上班都是比較建議的活動。

#早上9：20-11：30 工作效率最高

曾以研究指出，大部分的人在早晨9點至11地的頭腦較為清醒，因此此時較建議安排比較困難的工作，效率會更高。

#早上11：30-12：30 午餐

午餐多補充蛋白質和蔬菜，為下午的工作做好充足準備，主食挑選地瓜、燕麥、玉米，會比精緻澱粉來得好，熱量不高又不怕給身體多餘負擔。

#中午12：30-14：00 午休

午餐後30分鐘可以小睡一下，這裡午休的「午」，指的就是午時，這時候休息可以滋養身心，若沒有午休習慣，可以散步或是可以閉目養神，也是一種休息，建議睡眠時間不要長於30分鐘，以免起床更加疲憊。