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米蘭時裝周／53歲李英愛狀態驚人！Bottega Veneta沙漠玫瑰裙、皮革包重生

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記者鮑璿安／綜合報導

在米蘭時裝周發表的Bottega Veneta 2024秋冬系列，創意總監Matthieu Blazy引領人進入一個象徵世界末日的荒蕪大地，但在這其中，服飾以日常時髦廓形被疊加超群工藝手法，一股優雅韌性正悄悄滋長。看秀陣容也相當精彩，許久不見的韓星李英愛、美國演員茱莉安摩爾 （Julianne Moore）都成為頭排嘉賓。

▲▼ Bottega Veneta 。（圖／品牌提供）

▲▼ Bottega Veneta 。（圖／品牌提供）

▲（依序）韓星李英愛、Julianne Moore與導演老公Bart Freundlich受邀看秀。（圖／品牌提供）

53歲韓星李英愛出現在Bottega Veneta 秀場驚喜不少粉絲，在鏡頭捕捉下白皙肌膚透出光澤感，凍齡狀態堪稱一絕，她身穿春夏系列針織上衣搭配具有流動感的長裙，手拎 Kalimero Citta包款，散發出典雅和時髦隨性態度。Julianne Moore與導演老公Bart Freundlich（巴特佛萊林區）甜蜜牽手亮相，她一身輕鬆的學院風翻領襯衫裝扮，自帶巨星氣勢。

▲▼ Bottega Veneta 。（圖／品牌提供）

▲▼ Bottega Veneta 。（圖／品牌提供）

▲▼ Bottega Veneta 。（圖／品牌提供）

▲▼ Bottega Veneta 。（圖／品牌提供）

▲▼ Bottega Veneta 。（圖／品牌提供）

▲Bottega Veneta 減法美學反映在日常廓形與極致工藝的碰撞。（圖／品牌提供）

Bottega Veneta的秀場空間通常都藏入一些線索，無不體現工藝細節才是最迷人的，這次通過威尼斯玻璃工坊手工打造的巨型玻璃仙人掌造景，秀場地板、椅凳、玻璃仙人掌皆經過燒製，展現出獨一無二的藝術風格、綻放簡單的優雅，恰好呼應了品牌經久不衰的編織工藝。「日常的紀念主義是一種實用又刻意的自信與魅力。在這個黑暗時刻，日常的服裝輪廓被簡化，宛如黑暗中的一輪巨石。在燃燒的世界裡，察覺著裝行為中蘊藏的人文意念。」 Matthieu Blazy如此概括。

▲▼ Bottega Veneta 。（圖／品牌提供）

▲▼ Bottega Veneta 。（圖／品牌提供）

▲宛如沙漠玫瑰般堅毅且優雅的恣意綻放 。（圖／品牌提供）

象徵實用主義的呈現，包含針織西裝、墊肩毛衣、基本的印花棉襯衫、柔軟皮革，在減法廓形中締造材質的新生，將羊毛、羊絨與緹花幻化成另一種樣貌，形塑屬於秋冬時日的迷人光景。花朵被以抽象的型態出現在動感流動的裙襬與上衣中，伸展台上令人驚豔的「花朵洋裝」則是通過雷射切割工藝打造出微型細紗花瓣，宛如沙漠玫瑰般堅毅且優雅的恣意綻放。火焰也被解讀為漸層彩繪，象徵餘燼的拼繡洋裝緊抓人目光。

▲▼ Bottega Veneta 。（圖／品牌提供）

▲▼ Bottega Veneta 。（圖／品牌提供）

▲▼ Bottega Veneta 。（圖／品牌提供）

▲ Bottega Veneta 2024秋冬話題性配件。（圖／品牌提供）

Matthieu Blazy認為配件作品也帶有傳承意念，本季展現除了編織外的更多詮釋方式，Andiamo廓形依舊但改以素面皮革呈現，未經多餘修飾更多了一股渾然天成的灑脫，全新Sardine包的魚型手柄變得更具象，盡顯悠遊自在；細膩的皮革流蘇恣意發散、野性蟒蛇紋攀爬皮革，貫穿多個時代重獲新生。

▲▼ Bottega Veneta 。（圖／品牌提供）

▲▼ Bottega Veneta 。（圖／品牌提供）

▲（依序）Andiamo以素面皮革呈現，全新Sardine包的魚型手柄變得更具象 。（圖／品牌提供）

關鍵字：

BottegaVeneta, 米蘭時裝周, 編織工藝, 2024秋冬系列

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