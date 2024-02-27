自然美首席講師李燕菁5度開講銷售技巧！王令麟：敢給資源是東森的傳統

▲東森自然美第五度邀首席講師李燕菁分享授課 王令麟親表感謝。(採訪撰稿／記者蒲世芸；攝影剪輯／記者謝婷婷)

▲東森自然美5度邀請首席講師李燕菁(前排右3)為菁英同仁傳授保健品銷售心法，東森集團總裁王令麟(前排中)、東森購物副董事長紀坤傑(前排右5)及東森自然美總經理宋湘嵐(前排右2)皆親自出席表達對員工教育訓練講座的高度重視。前排右1為東森自然美加盟事業務部副總羅少庭、左1為REGAL CLUB & SPA總監郭于華。（圖／記者徐文彬攝，下同）

記者林璟倩／台北報導

把握新春生意盎然的好時機，東森自然美5度邀請首席講師李燕菁為REGAL CLUB & SPA、東森自然美及大陸自然美等地菁英同仁，傳授東森自然美保健品銷售心法，東森集團總裁王令麟、東森購物副董事長紀坤傑及東森自然美總經理宋湘嵐皆親自出席活動表達對員工教育訓練講座的高度重視，並勉勵同仁：「要求嚴格但敢給資源、重視教育訓練一直是東森集團的傳統」，激勵有志挑戰高薪的同仁再創事業新高峰。

▲同為自然美扎實培訓出身的首席講師李燕菁謙稱自己是資深學姐，以高互動的方式，深入淺出幫助美容師及相關業務團隊學習銷售技巧。

身為王令麟的御用美容師，擁18年自然美服務經驗的李燕菁不僅美容手技精湛，銷售功力更是一絕，由於本身也是自然美扎實培訓基礎出身，因此她總謙稱自己是「資深學姐」，站上講台不藏私傳授銷售及服務觀念。隨著疫後民眾健康觀念提升，李燕菁深知健康與美容之間關係密不可分，因此親自體驗東森自然美的「好能量」保健食品系列後再將真實心得與客戶分享，不僅獲得迴響也帶來了新業績。

▲入行18年的李燕菁深知美容師行業的職業傷害，選擇東森自然美的「好能量」系列守護健康並分享給客人。

李燕菁分享，身為專業美容師每天服務3~4個客人，由於工作時不方便上廁所，導致長期水分攝取不足影響腸道和泌尿道健康，難免形成職業傷害，因此平時透過飲食調整和補充保健品是必要的。她會攝取蔓越莓、酵素和乳酸菌等，並選擇由東森自然美營養師所調配的保健食品。李燕菁發現由內而外調理好了，皮膚也會跟著變好，而她個人最愛「好順暢」和「好孅盈」，並表示先前即使努力健身也未必能反映在體重上，但「好孅盈」含有瘦體激素，有助於消化，服用後超有感；而「好順暢」則含有多種乳酸菌和酵素，有助於排氣和腸道蠕動，對改善腸道健康有明顯效果。

想提升銷售成交率，李燕菁強調美容師一定要懂得「傾聽」消費者的需求，協助找尋適合客人的保養品及保健食品進行內外調理，這樣的效果才會讓客人感到安心和放心，並感受到美容師的專業。她認為東森是購物專家、自然美是美容專家，兩者強強聯手推出的產品肯定是最好的，再透過品牌知名度加持，大幅降低銷售難度。她也認為美容師深入了解產品知識、產品成分、特點和功效等非常重要，要有信心相信自己的能力，並且不斷努力學習，才能在行業中脫穎而出，贏得成功。

▲王令麟(圖中)及李燕菁(右1)表揚課程當天積極參與且表現突出的東森自然美同仁。

18年來，李燕菁從美容師搖身一變站上講師舞台，憑藉其努力不懈的學習精神。教育訓練講座當天，李燕菁發現當年提攜她入行的店長羅宇真，如今前進大陸自然美發展，而當年一起打拼的夥伴們也以不同的身份共同參與講座，令李燕菁相當感動，認為東森自然美讓美容師可以多元發展、挑戰不同身分，是在行業中難能可貴的機緣，值得每個人努力克服挑戰並保持卓越。

▲王令麟不忘經營東森自然美的初心，透過加強員工教育訓練希望幫助美容師賺錢進而提升生活品質。

王令麟表示，2019年剛接下自然美品牌後他便親自走訪全台傾聽加盟主的創業故事，也堅定了他經營美容產業的信念：「希望帶給女性安定賺錢的好環境」。因此疫情期間即使來客數一夕歸零，他仍堅持不裁員、不減薪、獎金照發，恪守照顧員工的原則。隨著疫情過去，東森自然美經營方針將從積極展店轉往業務銷售，所以他格外重視員工教育訓練，甚至親自邀請李燕菁老師為美容師及相關業務團隊授課。

王令麟強調：「東森的傳統文化就是要求非常嚴格，但是給員工的教育訓練及資源絕不手軟」，同時秉持人證、物證、科學做見證的自然美精神，所有產品他都要一一體驗過才敢賣給客人，「因為我、王令麟是用生命在捍衛東森這塊招牌」。也因此，王令麟勉勵大家要看得長遠、保持終身學習並一點一滴累積，而下課後就是事業開始，希望大家將所學帶回工作崗位好好應用，進而賺到錢帶給家人更好的生活。