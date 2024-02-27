大秀直播／Jisoo減齡穿搭變學生、Seventeen金珉奎輕鬆帥　飛巴黎看DIOR秀

▲DIOR 2024秋冬秀在巴黎杜樂麗花園舉辦。（影 /品牌提供）

記者林明瑋 / 台北報導

DIOR的2024秋冬女裝秀，將在台灣時間2月27日晚上10點於巴黎杜樂麗花園登場，受邀的嘉賓們已陸續飛往法國，現身機場時，品牌大使Jisoo一身丹寧又帥又甜，而且大減齡像學生，韓團Seventeen成員金珉奎則以簡單的羊毛衫、斜背DIOR Saddle Soft包，示範什麼叫作輕輕鬆鬆就很帥。登機舒適為上，看秀時的造型則必定講究，屆時一定要鎖定直播，看明星們怎麼穿、伸展台上的新作又是怎麼令人驚豔。

▲Jisoo、Seventeen成員金珉奎前往巴黎準備出席DIOR 2024秋冬秀。（圖 /品牌提供，以下同）

Jisoo以丹寧上衣搭配丹寧短裙現身機場，搭配短襪與樂福鞋，顯得青春俏麗，讓29歲的她變回學生，手上拿著的2024春夏全新的D-Joy黑色籐格紋包，屬於Dior Lady家族，橫向的包型從經典變化出新樣貌，而且包面為裂紋小牛皮，相當有特色。

▲Jisoo拎的D-Joy黑色籐格裂紋小牛皮中型提包170,000元、DIOR Boy小牛皮厚底樂福鞋38,000元。

Seventeen成員金珉奎登機時穿著海軍藍針織羊毛衫與相近色系的長褲，斜背Dior Saddle Soft包款、腳上是B57灰色中統休閒鞋，無論服裝或配件，都是日常生活中非常實穿的款式，簡單不拖泥帶水，帶出隨興輕鬆的模樣。

▲金珉奎背的Dior Saddle Soft包120,000元、B57中筒休閒鞋41,000元。

泰國女星Tontawan Tantivejakul也受邀前往看秀，在機場她穿著喀什米爾針織上衣、丹寧迷你裙，配上2024春夏的DIOR Toujours籐格裂紋提包，甜美中不忘展現個性，另一名泰國女星Kimberley Anne Woltemas出發時，穿的是無袖針織上衣外搭寬版西裝外套與丹寧喇叭褲，隨意拎著2024春夏CD Besace Oblique藍色緹花小牛皮提包，創造出隨興時髦風格。

▲泰國女星Tontawan Tantivejakul受邀前往巴黎欣賞DIOR秀。



▲泰國女星Kimberley Anne Woltemas是DIOR秀的嘉賓。

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